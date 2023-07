Letizia, como la seda, en uno de sus actos favoritos

Los Reyes presidieron anoche en la nueva sede de Vocento la gala de la 103 edición de los Premios Internacionales de Periodismo de ABC 'Mariano de Cavia', 'Luca de Tena' y 'Mingote'. En esta ocasión los galardones fueron para Manuel Jabois, Pedro García Cuartango y Flavita Banana, respectivamente.

Se trata de uno de los actos en los que se ve más a gusto a doña Letizia, que suele sorprender con sus estilismos. En esta ocasión escogió dos piezas fluidas en tono turquesa de Maksu, firma española que ya ha lucido en otras ocasiones. Se trata de la falda midi Grace, confeccionada 100% en seda natural -de la que quedan tan solo un par de tallas por 124 euros, combinada con el top sin mangas a juego, rebajado a 83 euros, pero que ya se ha agotado.

Ampliar Los Reyes, a su llegada a la velada. EP

Para elevar el 'look' optó por unas sandalias doradas de altísimo tacón de aguja Jimmy Choo, en concreto por el clásico modelo Rosie 120 de Jimmy Choo, a la venta por 750 euros. A juego llevaba el bolso de mano, de la marca Magrit, de 175 euros. Complementos que ya había mostrado en otras ocasiones.

Como aderezo, unos pendientes largos de Tous, también dorados, y su habitual anillo de la italiana Coreterno. Un modelo de oro de 18 quilates de 975 euros. En la parte externa tiene grabada la frase 'Amor che tutto move' (El amor todo lo mueve), mientras que por dentro está tallada 'As long as I'm existing you will be loved' (Mientras yo exista tú serás amado).