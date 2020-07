Lana del Rey, romanticismo oscuro y glamur musical

Inspiración desde los inicios.

Renaciendo en medio de la polémica.

Recientemente anunció en redes sociales que en septiembre verá la luz su nuevo disco, que llevará el nombre de Violet Bent Backwards Over the Gras. El anuncio estuvo acompañado de controversia. Y es que Del Rey publicó un mensaje en el que expresaba su postura respecto al feminismo y la industria musical femenina: «Doja Cat, Ariana (Grande), Camila (Cabello), Cardi B, Kehlani, Nicki Minaj y Beyoncé han logrado ser números 1 cantando sobre ser sexis, ir desnudas, ser infiele», dijo en su Instagram. Y preguntó: «¿puedo volver a cantar sobre lo bien que me siento al estar enamorada, aunque la relación no sea perfecta, sin que se me crucifique y acuse de romantizar las relaciones abusivas?». Confesó estar «cansada de escuchar a cantantes y compositoras decir que glamurizo el abuso, cuando yo solo soy una persona glamurosa que canta sobre relaciones basadas en el abuso emocional y que están muy presentes actualmente en la sociedad. Me parece patético que me acusen de retrasar varios siglos los avances que hemos conseguido. Tiene que haber sitio en el feminismo para mujeres que actúan y se visten como yo».

Ariana Grande dejó de seguir a Lana del Rey. Además, fue acusada de racismo por haber mencionado a tantas cantantes negras y/o latinas, por lo que respondió a las críticas en un vídeo de Instagram. «Cuando dije mujeres que se parecen a mí, me refería a las que no parecen fuertes o necesariamente inteligentes, o con el control. Se trata de abogar por una personalidad más delicada, no me refería a mujeres blancas». Y aclaró que el haber mencionado a esas artistas fue «porque son mis cantantes favoritas».