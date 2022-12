Kim Kardashian llora al hablar de cómo es criar a sus hijos con Kanye West

Kim Kardashian y Kanye West tienen cuatro hijos en común. North, Saint, Chicago y Psalm, de nueve, seis, cuatro y tres años respectivamente. Desde su divorcio, el siempre controvertido cantante ha venido protagonizando una serie de polémicas cada vez más graves que han terminado incluso con la rescisión de contratos de patrocinio por parte de firmas de las que era imagen. «La paternidad compartida es realmente difícil», ha confesado la influencer que llegó a llorar durante su participación en un podcast al explicar lo complicado de la situación.

A pesar de todo, su objetivo es protegerlos en lo posible, razón por la que los mantiene alejados de las informaciones que se publican sobre el artista. «Si no saben las cosas que se dicen, ¿por qué iba a traerles esa energía? Esa es una mierda real, pesada y de adultos con la que no están preparados para la lidiar», ha explicado. «Cuando lo estén, tendremos esa conversación», ha considerado, a la vez que ha valorado que «un día, mis hijos me agradecerán que no me siente aquí a criticar a su padre».

Kim cuenta con la complicidad de los profesores del colegio de sus hijos para mantenerlos alejados de todo lo que se cuenta sobre West, aunque sabe que es algo prácticamente imparable y que más pronto que tarde tendrá que hablar con ellos del asunto. Mientras tanto, los protege y hace como si nada pasara. «Si vamos a la escuela en bicicleta y ellos quieren escuchar la música de su papá, sin importar por lo que estemos pasando, tengo que mantener la sonrisa, poner la música y cantar con ellos. Actuar como si nada fuera mal y en cuanto los dejo, puedo llorar», ha dicho.