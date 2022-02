Kim Kardashian: «Me he elegido a mí misma»

Kim Kardashian ha hablado sobre los cambios que ha tenido su vida en los últimos tiempos y todo se resume en una sola frase: «Me he elegido a mí misma». La empresaria se separó de su marido, Kanye West, a principios de 2020. Desde entonces han sido contadas las declaraciones de ella sobre la ruptura y siempre se ha mostrado muy respetuosa con el padre de sus cuatro hijos a pesar de las numerosas polémicas que el músico ha protagonizado. Sin embargo, ahora se ha sincerado en una entrevista en la edición norteamericana de la revista Vogue.

«Durante mucho tiempo me dediqué a lo que hacía feliz a otras personas, y creo que en los últimos años me he lanzado con lo que me hace feliz a mí misma. Y eso hace que me sienta muy bien», asegura. «Incluso si eso motivó cambios y provocó mi divorcio, creo que es importante ser honesta conmigo misma acerca de lo que realmente me hace feliz. Me he elegido a mí misma», cuenta rotunda.

A sus 41 años, ha decidido escucharse, prestar atención a sus necesidades. «Durante mis 40 yo quiero ser de mi propio equipo. Voy a comer bien, voy a hacer ejercicio, me divertiré más, pasaré más tiempo con mis hijos y con las personas que me hacen feliz», detalla. Incluso piensa dejar a un lado su teléfono móvil y, por supuesto, dejar de seguir en Instagram aquello que no quiera ver.