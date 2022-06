El jurado dictamina difamación mutua en el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard

Johnny Depp y Amberd Heard durante el juicio. / R. C.

A las 21.00 horas de la noche comenzaba la lectura del veredicto por parte de la juez Penny Azcárate de que ha sido uno de los juicios más mediáticos de los últimos tiempos en Estados Unidos, el que enfrentaba por difamación a los actores Johnny Depp y Amber Heard. Solo ella estaba presente en la sala para escucharlo, vestida de negro y cabizbaja.

Como si de una película de suspense se tratara, a los diez minutos, la juez retrasaba la lectura ya que faltaba por rellenar parte de un documento de uno de los jurados. Después de otros eternos diez minutos, a las 21.20 llegaba la confirmación: el jurado consideraba que Amber Heard «cometió difamación contra su exmarido Johnny Depp» en la columna que escribió en 2018 en el Washington Post pero también que Depp había difamado a la intérprete de Aquaman. Sin embargo, era él quien salía victorioso porque mientras que el protagonista de Piratas del Caribe ganaba los tres cargos de difamación y obtenía una indemnización de 15 millones, Heard solo lograba que se le reconociera uno de los cargos, por lo que el actor tendrá que pagarle a ella 2 millones.

El veredicto recogía las tres frases que denotaban intención difamatoria de ella en su artículo: «Hablé contra la violencia sexual y me enfrenté a la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar». «Luego, hace dos años me convertí en figura pública que representaba el abuso doméstico y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que hablan», y «Tuve la ventaja de ver, en tiempo real cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de abusos».

Unas afirmaciones que fueron el origen de la demanda por difamación que llevaba aparejada una petición de 50 millones de dólares a lo que ella respondió con una contrademanda en la que duplicaba la exigencia económica. Al final, el fallo ha sido más benevolente reduciendo drásticamente las peticiones económicas.

En la contrademanda, ella también presentaba tres cargos de los que se le ha reconocido como difamatoria esta frase publicada en el Daily Mail en 2020: «Simplemente, esto fue una emboscada, un engaño. Le tendieron una trampa al señor Depp llamando a la policía, pero el primer intento no dio resultado. Los agentes acudieron a los áticos, los registraron y entrevistaron a fondo, y se marcharon después de no ver ningún daño en la cara ni en la propiedad. Así que Amber y sus amigos derramaron un poco de vino y desordenaron el sitio, aclararon sus historias bajo la dirección de un abogado y un publicista, y luego hicieron una segunda llamada al 911″.

Tras semanas de declaraciones por parte de los dos artistas, los siete miembros del jurado (cinco hombres y dos mujeres) se reunieron por primera vez para deliberar el pasado viernes y se encontraron de nuevo este martes después de pasar el fin de semana y el lunes festivo. A pesar de lo duro de los testimonios que se habían recogido durante el proceso, en los que Amber Heard se derrumbó en varias ocasiones al a acusar de violación al protagonista de 'Piratas del Caribe', mientras que Johnny Depp la culpaba de haberle cortado un trozo de dedo al lanzarle una botella, no se trataba de un juicio penal. No había denuncias de maltrato, violación, agresión o violencia. Lo que se dirimía era si hubo o no difamación por parte de alguno de los protagonistas y la cuantía de la posible indemnización.

El formulario que tenían que rellenar incluía las mismas preguntas para los dos, comenzando por si consideraba que el actor o la actriz había probado todos los elementos de difamación para seguir con la argumentación al respecto. Tras esas preguntas, terminaba con dos casillas decisivas referidas a la cuantía de la indemnización: los daños compensatorios y los punitivos.

Termina así uno de los juicios más mediáticos de la historia de Estados Unidos que ha provocado reacciones virales en las redes sociales y colas de seguidores con personas acampadas a las puertas de los juzgados para poder seguir el proceso en persona. Tanta gente que la juez determinó que se repartirían cien pulseras por orden de llegada para permitir el acceso. Todo un acontecimiento al más puro estilo de Hollywood repleto de lágrimas, violencia, morbo y expectación.