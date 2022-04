Johnny Depp recibe el apoyo de amigos y compañeros de profesión

Tras las acusaciones públicas de Amber Heard en las que la actriz aseguraba haber sido víctima de abusos y agresiones por parte de su exmarido, comenzaba la travesía por el desierto de Johnny Deep en el aspecto laboral. Disney no contó con él para la nueva entrega de la saga 'Piratas del Caribe'; en noviembre de 2020, renunciaba a su papel de Gellet Grindelwald en la tercera entrega de 'Animales Fantásticos' y Netflix lo descartaba para la nueva serie de Tim Burton, 'Wednesday', basada en el personaje de Miércoles de la Familia Addams. Sin embargo, el actor no está solo y durante el juicio que se está celebrando por la demanda por difamación que el propio intérprete interpuso después de las acusaciones de su expareja, son muchos los seguidores que le están respaldando. Rostros conocidos que no han dudado en mostrarle su apoyo públicamente.

Entre ellos, hay grandes amigos y sus exparejas que dan de él una imagen radicalmente diferente a la conocida durante su relación con Amber Heard. Penélope Cruz, que rodó embarazada 'Piratas del Caribe' con Depp– y Javier Bardem le han dedicado hermosas palabras. «Mi marido y yo nunca olvidaremos su dulzura, protección y amabilidad en ese tiempo. Siempre me impresionó su amabilidad, su mente brillante, su talento y su sentido del humor», ha dicho. «Lo he visto en diferentes situaciones y él siempre es amable con todos», ha añadido.

En la misma línea, Bardem ha asegurado que le apoya porque «siempre lo vi como un hombre amable y atento». El actor lo ha descrito como «un extraordinario artista que escucha a todo quien necesita su ayuda». «No solo quiero a Johnny, sino que también lo respeto profundamente y le agradezco por ser ese chico libre en su arte, y el hombre maduro y amable en su vida diaria», ha afirmado. «Quiero a Johnny porque es un buen ser humano, atrapado en las mentiras y manipulaciones de persona tóxicas», ha valorado.

Destacan también las opiniones de sus exparejas que lo han conocido en la intimidad y que tienen un recuerdo de su convivencia totalmente distinto. Una de ellas es Winona Ryder que no ha dudado en hablar en primera persona sobre cómo fue su vida junto al actor. «Entiendo que es muy importante que hable de mi experiencia, aunque no estuve ahí en su matrimonio con Amber. Mi vivencia fue totalmente diferente. Me sentí muy sorprendida, confundida y molesta cuando escuché las acusaciones contra él. La idea que asegura que es una persona violenta es lo más alejado del Johnny que conocí. No puedo entender estas acusaciones. Él nunca fue violento o abusivo con nadie. Honestamente, solo lo conozco como un hombre amable, amoroso, generoso y un chico muy protector. Me sentí muy segura con él».

«Nunca fue violento»

Igual sucede con Vanessa Paradis, que pasó junto a él 14 años. «Criamos juntos a dos hermosos hijos. Es un hombre generoso, atento, amable y no violento. Sé las acusaciones que hizo Amber Heard públicamente. Esto no es nada parecido al Johnny que conozco. Nunca fue violento o abusivo conmigo».

Precisamente su primera hija, Lily-Rose, de 22 años, se ha pronunciado en redes sociales: «Mi padre es la persona más dulce y adorable que conozco. Siempre ha sido un padre maravilloso para mi hermano y para mí, y todo el que lo conozca puede decir lo mismo», ha asegurado.

Sus colegas Kevin McNally y Paul Bettany también le han mostrado su respaldo sin fisuras. El último ha dicho que lo ha conocido en diferentes relaciones y coincide en describirlo como «dulce, amable y caballeroso». Por su parte, McNally, ha dicho que su destino está unido a intérprete de Jack Sparrow: «Iré donde él vaya si él lo necesita».

Otros rostros conocidos que han dado la cara por el protagonista de 'Eduardo manostijeras' han sido Sia que lo considera «realmente la víctima de todo»; Sharon Osbourne, esposa de Ozzy Osbourne, que ha defendido que «se necesitan dos para el tango. Creo que tuvieron una relación vulnerable. Los dos son malos para el otro. Ella le dio como también recibió. No tengo idea quién hacía qué, pero sé que los dos bebían y era una relación tóxica».