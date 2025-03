John Miller se planta y exige límites a Jennifer Garner por su cercanía con Ben Affleck

Joaquina Dueñas Jueves, 13 de marzo 2025, 12:24 Comenta Compartir

La relación entre Jennifer Garner y su pareja, John Miller, ha entrado en un momento de tensión debido a la cercanía de la actriz con su exmarido, Ben Affleck. El empresario habría exigido límites más claros en la relación entre ambos actores, especialmente después de que salieran a la luz unas imágenes en las que se les veía compartiendo gestos de afecto durante la celebración del cumpleaños de su hijo Samuel. Este encuentro, que tuvo lugar en Los Ángeles a finales de febrero, ha reavivado las discusiones sobre la compleja dinámica entre Affleck y Garner, quienes han mantenido una relación cordial desde su divorcio en 2018 por el bienestar de sus hijos.

Según fuentes cercanas a la pareja, contactadas por Page Six, Miller no ve con buenos ojos la familiaridad con la que Affleck y Garner interactúan, especialmente en público. Aunque entiende la necesidad de que ambos mantengan una relación amigable por sus hijos, considera que algunos gestos pueden interpretarse como una falta de respeto hacia su relación con la actriz. «John sabe que no pasa nada entre Jen y Ben, pero no cree que esas fotos sean apropiadas y siente que son una falta de respeto hacia su relación», han expresado. De acuerdo con las mismas fuentes, el empresario ha dejado claro a Garner que necesita establecer límites más definidos con su exmarido si su relación actual quiere seguir adelante: «No quiere volver a ver algo así o no tendrá más opción que marcharse», ha sido el ultimátum.

La controversia comenzó cuando se publicaron imágenes del cumpleaños de Samuel, el hijo menor de Garner y Affleck. La familia celebró la ocasión con una jornada de paintball en la que ambos actores fueron vistos compartiendo momentos distendidos. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los medios y las redes sociales fue un abrazo entre Garner y Affleck, un gesto que, aunque breve, ha sido interpretado de diversas maneras.

Para Miller, esta muestra de afecto fue la gota que colmó el vaso. Aunque no se trató de un gesto romántico, el hecho de que las imágenes se hicieran públicas y generaran especulaciones ha afectado la relación entre el empresario y la actriz. «John siente que siempre está en segundo plano cuando se trata de Ben», ha revelado una persona de su círculo cercano al portal estadounidense. «Quiere que Jennifer ponga límites más claros para que su relación no se vea afectada», ha añadido. «Su creciente vínculo se está volviendo demasiado fuerte, especialmente porque Ben pasa todas las fiestas con ellos, como Navidad y Acción de Gracias», ha precisado la misma fuente, que también ha afirmado que «John se siente como un tercero en discordia».

Desde su divorcio en 2018, Jennifer Garner y Ben Affleck han sido un ejemplo de copaternidad. A pesar de sus diferencias, han sabido mantener una relación cordial y cooperativa por el bienestar de sus tres hijos: Violet, Seraphina y Samuel. Ambos han sido fotografiados en múltiples ocasiones asistiendo juntos a eventos escolares, prácticas deportivas y salidas familiares, demostrando que su prioridad sigue siendo la felicidad de sus hijos.

Sin embargo, la reciente reacción de John Miller ha puesto sobre la mesa una pregunta que muchos se hacen: ¿hasta qué punto se puede mantener una relación cercana con un ex cuando hay una nueva pareja en la ecuación? Esta cuestión se ha agudizado después de que Affleck volviera a la soltería tras su breve matrimonio con Jennifer López, que no llegó a cumplir los dos años.

Hasta ahora, Jennifer Garner no se ha pronunciado sobre la situación. Según personas cercanas a la actriz, ella se siente atrapada entre el deseo de mantener una buena relación con Affleck por el bien de sus hijos y la necesidad de respetar los sentimientos de Miller. «Jennifer quiere que su relación con John funcione», han revelado desde su entorno. «Pero al mismo tiempo, no va a dejar de ser la madre de los hijos de Ben ni va a cambiar la forma en que han llevado la copaternidad durante todos estos años», han subrayado.