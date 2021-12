«Fuera de Joao, no creo en la fidelidad del hombre»

No tenemos nada para ti». Igual que 'Pretty Woman' en su primer día de compras por Rodeo Drive, Vicky Martín Berrocal escuchó estas palabras en una boutique de Sevilla. Tenía 14 años y una talla 44. «Iba con mi madre -recuerda- y ella al salir de la tienda me apretó la mano con tal fuerza que me sentí arropada, querida y protegida». De aquello han pasado ya más de 30 años. Pero Vicky no lo olvida. «No me traumatizó, porque siempre he sido fuerte, pero sí me hizo entender que mientras estuviera en mi mano eso no podía ocurrirle a ninguna otra mujer». Hoy, a sus 48 años, convertida en diseñadora de moda nupcial y de fiesta, Berrocal presume de cubrir todo tipo de tallas. Y aún hay más... Ha perdido veinte kilos en un año y ahora es la flamante madrina del movimiento 'Más Grande Que Yo'.

Creado por Novo Nordisk y la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (Seedo), 'Más Grande Que Yo' tiene como objetivo cambiar el relato y la percepción social sobre la obesidad. Vicky Martín Berrocal, apasionada por naturaleza, lo ha hecho suyo al cien por cien. «Sé de qué hablan porque es mi verdad. Llevo 35 años a régimen, subiendo y bajando de peso, sufriendo el efecto 'yoyó', haciendo verdaderas locuras... He llegado a perder 15 kilos en tres meses o 12 kilos en dos. La obesidad es una enfermedad, pero en lugar de ir al especialista te pones a hacer la dieta que te recomienda tu prima. Y no puede ser. Hay que tomarse esto en serio».

«Desde que murió mi padre, un 29 de diciembre, la Navidad en mi familia ya no es tan importante»

Su punto de inflexión llegó el otoño del año pasado en Punta Cana, cuando comprobó que le costaba un esfuerzo extraordinario levantarse de la hamaca... «Luego me hice una analítica y aquello era un circo, así que decidí ponerme las pilas. Estaba obesa. Y ese es un problema de salud, no estético. Por eso hay que ir al médico», insiste Berrocal.

Ahora hace deporte cinco días a la semana: camina, corre, practica boxeo, pedalea, se prepara con una entrenadora personal... Y ha dejado de comer pasta a diario. «Pero sigo comiendo legumbres y postre, esto no consiste en pechuguita de pollo y lechuga», puntualiza.

El fin de semana pasado Vicky se fue a Arabia Saudí para asistir al campeonato de Fórmula 1, y jura haber probado de todo... «Pero con cabeza». Acompañaba al que es su novio desde hace tres años, el portugués Joao Viegas Soares, empresario de la comunicación y exvicepresidente del Sporting de Lisboa. Por él se mudó a Estoril hace año y medio, lo que la obliga a viajar cada semana a Sevilla para atender su negocio de moda y grabar 'El Show de Bertín', programa que comparte con Osborne para Canal Sur y Telemadrid.

Tras nueve años sin pareja, Vicky, divorciada del torero Manuel Díaz El Cordobés, con quien tiene una hija, Alba, de 21 años, asegura que en todo ese tiempo no buscó el amor. «A mí me sorprendió la vida y encontré por primera vez una relación sana y entera, donde no hay inseguridad, no hay miedos».

Inseguridad en el amor

Y es que a pesar de ser una mujer muy segura de sí misma, Berrocal confiesa haber sentido mucha inseguridad en el amor. «Tengo muy poca fe en el hombre, no creo en su fidelidad -sentencia-. He visto mucha deslealtad a mi alrededor y, fuera de Joao, sigo pensando que es muy difícil encontrar una pareja en la que te sientas segura, a gusto, que sume, que te dé la mano y te sientas protegida, que sepas que te quiere de verdad, que eres su prioridad. He encontrado un hombre muy a mi medida. Y eso es lo que tengo aquí y ahora».

«A los 14 años tenía una talla 44 y en una boutique me dijeron que no había nada para mí. Ninguna mujer debe pasar por eso»

Ese 'aquí y ahora', que Vicky se ha tatuado en una mano, es muy importante para ella, «porque ya no hago planes a largo plazo, vivo el momento. Ojalá mi relación con Joao dure una vida. Pero en el amor nunca se sabe». La diseñadora está convencida de que su forma de ser, rotunda y echada para adelante, ha asustado a más de un hombre. «A ellos les atraen las mujeres fuertes pero luego no les gusta que les hagan sombra. Tienes que encontrar a alguien que te deje ser tú y que siendo tú te mire con admiración y que además no tenga miedos, y que no le quites el puesto… Es un equilibrio difícil».

Vicky pasará las fiestas navideñas en Estoril con su novio. Y a ellos se unirán su hija, su madre y su hermana. La exconcursante de 'MasterChef Celebrity 4' no piensa arrimarse a los fogones, prefiere que sea su progenitora la que cocine. «Pero platos sencillos. Somos una familia pequeña y un poco atípica. Y desde que murió mi padre, un 29 de diciembre, la Navidad para nosotras ya no es tan importante», confiesa la hija del empresario taurino José Luis Martín Berrocal.