Joana Sanz, sobre Dani Alves: «Seguiremos casados de momento»

Joana Sanz se ha sentado en un plató de televisión por primera vez desde que su marido, Dani Alves, ingresase en prisión el 20 de enero acusado de violar a una joven de 21 años en el baño de una discoteca.

La modelo tinerfeña ha hablado sobre la situación que ha vivido y está viviendo en el estreno de '¡De viernes!', en Telecinco, tan solo un día después de que la fiscalía haya pedido nueve años de prisión para Alves por un delito de agresión sexual. Una acusación de la Sanz se niega a hablar. «Es un tema judicial del que no me toca hablar, yo hablo de lo que me toca, que es una infidelidad», ha contestado en cada una de las ocasiones en las que ha sido cuestionada sobre el caso.

Sanz, preguntada sobre el estado en el que se encuentra su relación, ha confesado que continúan casados. «En un primer momento hablamos de divorcio. Él no me lo quiso dar y no voy a entrar en este momento en estas discusiones. Seguimos casados de momento». Respecto a si está convencida de seguir con el matrimonio, afirma que Alves le dijo que «hiciera lo que quisiera, que no me iba a dar el divorcio y después yo dije 'pues así seguimos'». La modelo ha desvelado que apoya a su marido y que sigue estando para él y seguirá estando para siempre. «Seguimos hablando por teléfono como si nada sucediera, nos apoyamos mutuamente como podemos», explica de sus conversaciones diarias, de ocho minutos de duración. La tinerfeña ha querido recalcar que, tras ocho años de relación, sigue enamorada del futbolista: «Nunca antes había sucedido nada como para crear un rechazo hacia él. El amor está independientemente de casados o no casados, es mi familia, yo voy a seguir estando». ¿Y si fuese condenado por agresión sexual? «El tiempo dirá», se ha limitado a decir de Alves, del que afirma que «la admiración sigue estando».