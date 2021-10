Jesús Mariñas anuncia que tiene cáncer de vejiga

El periodista gallego Jesús Mariñas, de 79 años, anuncia en la revista Diez Minutos que padece cáncer de vejiga. Explica que se lo diagnosticaron hace unos meses y ese es el motivo por el que ha estado alejado de los focos este tiempo, ya que tras presentar su libro Jesús por Mariñas, no se le había vuelto a ver en público.

«Tengo cáncer de vejiga y lo voy a superar», explica Mariñas, que asegura que Elio, su marido, está siendo su gran apoyo durante estos momentos tan difíciles. Añade que su reacción al recibir la noticia fue encogerse de hombros «porque hay que admitirlo y hay que luchar y superarlo». Eso sí, no oculta que la palabra cáncer le da miedo. «A mí decir que tengo cáncer es como decir que me voy a morir mañana. Yo soy de otra época y tengo otra mentalidad, me asusta la palabra cáncer.

Sobre si tiene miedo a la muerte, contesta rotundamente que no. «No, y pienso mucho en la muerte. Pero no le tengo miedo porque nunca la he pasado. Cuando me toque ya te lo podré decir», afirma. Mientras tanto afronta la enfermedad con entereza y al lado de su marido, sobre el que se deshace en halagos. «Yo soy muy impulsivo y no es bueno. Gracias a Elio he aprendido a contenerme», reconoce.