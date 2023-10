Jessica Bueno sobre su ruptura con Jota Peleteiro: «He estado dos meses en una cama»

La participación de Jessica Bueno en 'GH VIP 8' está permitiendo conocer más detalles de su vida. Ya se sabía que la ruptura de su matrimonio con Jota Peleteiro había sido dura, pero ahora, la modelo ha confesado lo traumática que fue para ella. «He estado con tratamiento psicológico y personas que me han ayudado a poder seguir viéndole sentido a lo feliz que es mi vida y a lo agradecida que me tengo que sentir por las tres cosas maravillosas que tengo, pero estuve dos meses en una cama», ha desvelado.

Aunque no ha hecho referencia directa a posibles infidelidades, sí que ha dejado caer su existencia. Además, ha explicado que ya había hablado con su familia de la situación que estaba viviendo antes de que llegara el final. «Todo no sucede de un día para otro, han vivido conmigo situaciones de cerca y ya sabían lo que se avecinaba», ha recordado. «Yo he hecho todo por todos, me olvido de mí en muchas ocasiones y me entrego al cien por cien por las personas que quiero. Antepuse las prioridades de otra persona a mí», ha asegurado.