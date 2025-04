Jessica Bueno a Jota Peleteiro: «Que prepare las explicaciones para el juzgado»

Joaquina Dueñas Martes, 1 de abril 2025, 12:09 | Actualizado 12:14h. Comenta Compartir

Después de la participación de Jota Peleteiro en el programa 'De viernes', Jessica Bueno no ha dudado en responder al padre de sus hijos menores mediante un comunicado en sus redes sociales, en el que asegura que vale más por lo que calla. Además, ha dejado claro dónde debe hacer el deportista sus próximas declaraciones: «Las explicaciones que tenga que dar, que las vaya preparando para el juzgado, que va a tener que dar muchas explicaciones».

La sevillana ha escrito sobre «la paz mental que consigues cuando no mientes, no ocultas, no engañas, no tienes malas intenciones, no traicionas». «Eso es felicidad», ha afirmado. «La conciencia tranquila es lo que puede salvarte de un vacío en tu vida», añade, al tiempo que ha agradecido a sus seguidores el «apoyo desde la distancia».

«Sigo caminando, a lo mío, cuidando de mi burbuja, de mi realidad, de mis ganas de vivir y luchar por mi futuro para poder dar la vida que merecen los que más quiero», ha añadido, dejando claro que «los que me conocen saben que valgo más por lo que callo que por lo que hablo, y cuando he hablado ha sido porque no quedaba más opción». «El tiempo pone todo en su sitio, y gracias a Dios que las palabras se las lleva el viento, pero los hechos quedan plasmados», ha terminado su reflexión en respuesta a la intervención de su exmarido en televisión.

Peleteiro contó que habían sido «un par de años muy duros» desde su separación y acusó a la madre de sus hijos de amenazarlo con no volver a ver al primogénito de la modelo, fruto de su relación con Kiko Rivera, a quien el futbolista había considerado como un hijo más. «El mayor miedo del mundo mío era la amenaza de siempre: 'Si te separas de mí, no vas a ver a Fran en tu vida'. La relación estaba tan dañada que iba a afectar a los niños porque se estaba perdiendo el respeto delante de ellos, y fue uno de los puntos», relató sobre el momento en que decidió poner punto final a su matrimonio.

«He estado en tratamiento, lo he pasado muy mal. Lo que está pasando ahora no está siendo justo conmigo, y creo que se está pasando de la raya. Por dentro he estado y estoy destrozado, necesitaba sacar el daño que llevo dentro de mi cuerpo. Para mí, estos dos últimos años han sido un auténtico calvario», reveló. Además, precisó que él nunca le dijo a Jessica que no podía trabajar y aseguró: «No quiero que mi mujer esté en casa 24 horas; si quiere trabajar porque le hace feliz, que trabaje. El trabajo más duro del mundo es el de ser madre».

Durante su entrevista, el empresario detalló cómo había ayudado a la familia de su esposa y el nivel de vida que habían llevado: «He sido el primero que le regalaba un coche a mi padre por su cumpleaños, y Jessica me obligaba a regalarle uno a su padre por el suyo. He pagado sueldos a la familia de Jessica durante años. Creo que la gente olvida muy pronto cuando se acaba todo eso porque la relación se acaba».

Sin embargo, esta semana ha optado por una postura más conciliadora y ha querido puntualizar sus palabras: «Tengo cero odio contra ella y, por supuesto, le deseo lo mejor. No le tengo rencor ni nada», ha asegurado en Tardear. «Le pediré perdón», ha anunciado, a pesar de que también ha reconocido que, de momento, no se han puesto en contacto. «Ojalá en algún momento podamos arreglar esto como personas civilizadas», ha deseado.