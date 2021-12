Jesé: «Al menos que no se olvide de la paliza» Polémica en las redes por una publicación de Jesé Rodríguez sobre sus gustos sexuales: «Por si no le gustó el polvo, al menos que no se olvide de la paliza»

Estas son las controvertidas declaraciones que el propio Jesé ha realizado en su cuenta de Instagram, @officialjeym, que usa para compartir su música y los aspectos más privados de su vida: «Yo en medio del sexo muerdo, araño, nalgueo y cacheteo. Por si no le gustó el polvo, al menos que no se olvide de la paliza», ha escrito el delantero de la UD Las Palmas.

Una salida de tono que para muchos en las redes sociales son machista e irrespetuosa. En cualquier caso, Jesé Rodríguez ni ha pedido perdón ni se ha retractado.

El futbolista en las últimas temporadas ha dado más que hablar por sus andanzas fuera de los terrenos de juego que por sus méritos deportivos.

Hace unas semanas, Aurah Ruiz no dudó tampoco en hablar de temas sexuales. Unas confesiones muy subidas de tono que también implican obviamente a Jesé Rodríguez.

La ex Gran Hermano no se cortó ni un pelo: «¿Los juguetes sexuales? Me encantan. Soy fan de los juguetes, tengo un montón y juego con mi pareja con todos los juguetes que pueden haber. Incluso hay algunos que él no conoce pero yo se los traigo.