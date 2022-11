Jennifer Aniston anuncia el fallecimiento de su padre Se trata del también actor John Anthony Aniston, popular por su papel en la telenovela de la NBC 'Days of Our Lives', por el que ganó un Emmy

Jennifer Aniston anunció en su cuenta de Instagram el fallecimiento de su padre, el también actor John Anthony Aniston. Junto a una imagen en blanco y negro en la que el intérprete sostiene en brazos a la protagonista de 'Friends' cuando era un bebé, la actriz ha escrito un emotivo texto dirigido a su progenitor.

«Dulce papá... John Anthony Aniston. Fuiste uno de los seres humanos más hermosos que he conocido. Estoy muy agradecida de que te hayas ido a los cielos en paz - y sin dolor. ¡Y nada menos que el 11/11! Siempre fuiste muy oportuno. Ese número tendrá por siempre un significado aún mayor para mí ahora. Te amaré hasta el fin de los tiempos», escribe Aniston, finalizando con un «no olvides visitarme».

John Anthony Aniston, nacido Giannis Anastasakis el 24 de julio de 1933 en la isla griega de Creta, se hizo popular por su papel de Victor Kiriakis en la telenovela de la NBC 'Days of Our Lives'. A principios de 2022 recibió un premio Emmy por su trayectoria, que ya entonces no pudo recoger por su estado de salud. Fue Jennifer Aniston quien aceptó el galardón en su nombre. El actor también ha participado en otras series como 'Mad Men', 'El ala oeste de la Casa Blanca', 'Las chicas Gilmore' o 'Kojak', además de una larga carrera teatral y diversos papeles de reparto en películas como 'Misión Imposible'.

Su hija, Jennifer Aniston, es fruto de su relación con su primera esposa, Nancy Dow, de las que se divorció en 1980, tras 15 años de matrimonio. Después tuvo a su hijo Alexander con su segunda mujer, la actriz Sherry Rooney Aniston, a la que conoció rodando 'Days of Our Lives'. ​