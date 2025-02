Ismael Beiro, demandado por estafar a una amiga

Joaquina Dueñas Jueves, 20 de febrero 2025, 14:06 Comenta Compartir

El Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha admitido a trámite una demanda contra Ismael Beiro, primer ganador de 'Gran Hermano', en la que Alicia Rodríguez, una amiga suya de toda la vida, le reclama 100.000 euros. La víctima ha relatado al programa 'En boca de todos' que el gaditano le convención para participar en una inversión de la que obtendría suculentos beneficios y, lejos de eso, no ha vuelto a ver nada de su dinero. «Acababa de vender (su vivienda) y necesitaba otra casa y adaptarla. Es ahí cuando Beiro me convence para entrar en una inversión. Él me dice que me va a ofrecer una rentabilidad de 3.000 euros, yo le explico que tengo unos compromisos de pago con la promotora y en todo momento dice que se me iban a respetar los compromisos de pago», ha detallado.

La relación de confianza con su amigo llevó a Alicia a hacer la transferencia sin firmar ningún documento o contrato. Tras reclamarle el dinero, el concursante de 'Gran Hermano' alegó problemas de liquidez y llegó a devolverle 14.600 euros, una cantidad que dista mucho del importe que le reclama la presunta víctima.

