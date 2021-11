Isabel II prepara una ofensiva legal contra Meghan y Harry

Continúan los problemas en Buckingham. A la reina Isabel II se le ha agotado la paciencia. Tras más de un año y medio aguantando críticas sin respuesta contundente, parece que desde la Casa Real británica ya se está preparando la ofensiva contra el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle. Según publican tabloides como 'The Sun' y 'The Daily Mail', la soberana, a sus 95 años, ha ordenado a su equipo de funcionarios ponerse a buscar abogados expertos en difamación por los repetidos ataques de los duques de Sussex a la corona (sobre todo, los referidos a la discriminación racial), que se remontan al momento en que estos decidieron salir de la familia real en lo que se ha conocido como el 'Megxit'.

La noticia llega cinco meses después de la emisión de la entrevista de Harry (36 años) y Meghan (40 años), con_la conocida estrella de la televisión norteamericana Oprah Winfrey. En aquel encuentro, acusaron a la institución de racista, de tratos desiguales y de un machaque psicológico a la duquesa que la llevó a intentar quitarse la vida.

Los Sussex señalaban a un miembro no identificado de los Windsor de preocuparse por el color de piel que tendría Archie, primer hijo de la pareja, cuando Meghan aún estaba embarazada. Desde palacio se envió un comunicado en nombre de la reina dando respuesta a las acusaciones de racismo: «Toda la familia está apenada al conocer hasta qué punto han sido difíciles los últimos años para Harry y Meghan. Los temas que se han tratado, sobre todo en el aspecto racial, son preocupantes. A pesar de que algunos recuerdos de lo ocurrido pueden variar, se toman muy en serio y se tratarán de manera privada por la familia. Harry, Meghan y Archie siempre serán miembros muy queridos de la familia».

Encuentro en el funeral

Harry pudo reencontrarse con su familia en el funeral de su abuelo, el duque de Edimburgo, y en el homenaje a su madre, Diana de Gales, lo que no parece haber solucionado las discrepancias. Tampoco que la pareja haya decidido llamar a su hija Lilibeth, apodo cariñoso que tenía la reina Isabel cuando era pequeña. Todo lo contrario. Esta última semana el conflicto se ha reavivado después de que se avanzase un fragmento del epílogo de la biografía que Harry y Meghan van a relanzar este próximo 31 de agosto. La biografía, que fue publicada por primera vez en agosto de 2020 bajo el título de 'Finding Freedom' (Encontrando la libertad), será actualizada con estas nuevas informaciones que señalan que desde Buckingham no se ha asumido «plena responsabilidad» con los problemas que la pareja planteó en la entrevista. Pero eso no es todo. Tras esa publicación de la biografía 'engordada' con la entrevista a Ophra, habrá un tercer libro de las memorias de Harry, que saldrá al mercado a finales de 2022, escrito por él mismo y que contiene el relato completo de las vivencias del duque y todas las experiencias de su vida como miembro de la familia real, en un libro que él defiende como «íntimo y sincero», y cuyas ganancias irán íntegras a obras de caridad. La editorial Penguin Random House será la encargada de lanzar el libro.

La fuente que cuenta los movimientos de Isabel II aseguró a los diarios ingleses que en palacio «se han hartado de los continuos ataques hacia la familia». Si alguien es nombrado específicamente en la biografía y acusado de algo, podría ser una difamación. Desde el entorno de la reina ya estarían planeando enviar una advertencia a los editores del libro, que son los escritores Omid Scobie y Carolyn Durand. Habrá que esperar para conocer el desenlace del 'Megxit'.