Isa Pantoja y Asraf Beno cumplen 'otro sueño juntos'

Joaquina Dueñas Jueves, 28 de marzo 2024, 13:03 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Isa Pantoja y Asraf Beno han anunciado una gran noticia a sus seguidores y no, no es que estén esperando su primer hijo en común, aunque en más de una ocasión han expresado su deseo de convertirse en padres. La pareja ha comprado una casa y ha mostrado su alegría en sus redes sociales. «Oficialmente os podemos decir que hemos cumplido otro sueño juntos. Ya tenemos casa y no sabéis la ilusión que tenemos«, han publicado junto a un carrusel de fotografías en las que aparece la pareja enseñando las llaves de su nuevo hogar mientras lucen amplias sonrisas. Eso sí, a sus seguidores les ha llamado especialmente la atención que solo aparezca firmando la documentación la hija de Isabel Pantoja mientras Asraf la observa atentamente.

Sea como sea, los dos están más que ilusionados con el hecho de convertirse en propietarios, aunque «todavía nos faltan cosas para poder hacer vida allí», según han contado. «Poco a poco iremos haciendo todo para tenerlo listo antes del verano», han dicho. De hecho, han confesado que ya han visto los primeros diseños y han dado los primeros detalles: «Os anuncio que tendrá molduras, aunque ya os iremos contando porque cada cosa que nos enseña nos gusta más». El lugar elegido ha sido el Puerto de Santa María, en Cádiz, ciudad muy ligada a la familia Pantoja: «Nos hemos enamorado de esta ciudad y de su gente», han reconocido, por lo que han decidido que ese rincón de Andalucía será la sede de su nuevo hogar.