Inmaculada Casal, esposa de María del Monte: «Me han robado parte de mi intimidad»

El pasado viernes se filtraron las estremecedoras declaraciones ante el juez de María del Monte y de Inmaculada Casal en el programa 'De viernes'. Unos vídeos que han provocado una profunda indignación en la pareja que, después de haber sufrido el asalto en su casa el pasado mes de agosto, cuando, además de sustraerles bienes materiales, les robaron la sensación de seguridad en su hogar, han tenido que ver cómo les han robado «parte de su intimidad». Así lo ha expresado Inmaculada en el programa que presenta cada domingo, 'Andalucía de tarde', visiblemente enojada.

«A nosotros nos robaron hace unos meses y ahora también me han robado parte de mi intimidad al hacerse públicas unas imágenes de nuestras declaraciones dentro de la sala. No era una audiencia pública», ha reprochado tajante. En este sentido, la periodista habría decidido adoptar medidas legales contra la difusión de esas imágenes, tal como ha sugerido el abogado de Casal: «No son datos públicos porque no era una vista pública y ese matiz es muy importante. La declaración de instrucción no es una vista pública», ha recalcado el letrado.

Sintiéndose «indignada» e «indefensa», ha reprochado que «si no hemos vendido nada, y nos han ofrecido mucho dinero por contar lo que se enseñó el otro día gratuitamente, ¿por qué se tiene que lucrar alguien con algo que no informa, que solo es morbo? Esos detalles tan escabrosos solo son morbo». «Que nos dejen en paz», ha exigido.

Y es que, la emisión de los vídeos con sus declaraciones no solo habría hecho mella en el matrimonio, sino también en su familia, que no conocía algunos de los detalles del asalto. En su intervención ante el juez, María relató que uno de los agresores le dio «un empujón» y le dijo: «Tienes tres minutos para abrir la caja fuerte o me llevo a la niña y la mato», en referencia a la hija de Inmaculada Casal.

«Vi a un hombre con la cara encapuchada, todo vestido de negro. Le dije, '¿qué haces?' Pensé que eran los Geos y que algo había pasado. Vi que cogió a mi hija y le dije 'pero ¿qué haces?'», contó por su parte Inmaculada que, muy afectada, continuó: «A mí me tumbó en la cama y me dijo, 'esto es un robo, quédate ahí'. Me puso la almohada encima de la cabeza y empieza a presionarme y a darme golpes».

Un escalofriante testimonio que da buena cuenta de lo terrible que fue el atraco para el matrimonio y para los familiares y empleados que les acompañaban en aquella aciaga noche y que, por si fuera poco, se ha complicado con la detención del sobrino de María del Monte, Antonio Tejado, como autor intelectual. En esta línea, la investigación ha determinado que el volcado de la información del teléfono móvil de sobrino ha permitido obtener «suficientes evidencias para afirmar que Antonio Tejado mantenía un contacto continuo y sostenido en el tiempo con Arseny Garibyan», boxeador conocido como 'el Ruso' y detenido junto al familiar de la cantante por pertenencia a una organización criminal dedicada al robo en viviendas de lujo con violencia en intimidación.

Del teléfono móvil también se ha extraído la información sobre las diferentes llamadas realizadas por parte de Tejado a su tía y a la esposa de ésta, horas antes del violento atraco. De hecho, parece que una de esas llamadas se produjo mientras estaba reunido con 'el Ruso' y con una tercera persona que no está siendo investigada en la causa, pero que tiene antecedentes policiales por delitos de robo con fuerza y lesiones. Un minucioso relato de los hechos que recoge cómo Tejado además de llamar a su tía presuntamente para constatar que estaría en casa la noche de autos, también llamó a Inmaculada y 27 segundos después contactó con Garbyan.