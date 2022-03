Así es la impactante imagen de Leticia Sabater tras una operación estética

Lunes, 7 marzo 2022, 21:37

El paso de los años y las innumerables operaciones estéticas a las que se ha sometido han hecho que hoy luzca muy distinta. Este fin de semana mostraba los resultados de su última intervención acudiendo a la cadena que la vio crecer.

«Te has operado tanto que ya no sé ni lo que te has hecho, tendrías que ponerte tres tetas para que se te notara el cambio», le decía Jorge Javier Vázquez con tono irónico.

Pero Sabater no se dio por aludida: «Es impresionante lo que me ha hecho este doctor, ahora estoy muy hinchada y no se aprecia bien, pero no tengo ni una sola arruga, la gente por la calle me para y me dice lo guapa que estoy». Por su parte, Belén Esteban le decía que le había quedado la boca torcida.

Como confesaba Sabater, en esta nueva intervención estética, que tuvo lugar hace tres semanas, se ha dejado cerca de 15.000 euros. No dudó en mostrar los primeros días tras la operación y aún sigue hinchada, en la que tenía la cara llena de moratones. «Se trata de la operación más larga de su vida, nada menos que ocho horas», reconoció.