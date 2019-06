Toñi Moreno, embarazada a los 46 años

Toñi Moreno ha anunciado que está embarazada. La presentadora de Mujeres y Hombres y Viceversa ha confirmado la noticia a Outdoor, medio digital dentro de Mediaset, tras lo avanzado horas antes por la revista Lecturas.

«Estoy de muy poco y lo he pasado muy mal hasta llegar hasta aquí, por eso quiero ser prudente y no celebrarlo todavía», comentaba a sus compañeros del dating show. «No me sentaba en las escaleras porque el médico me pidió que me sentase en la silla», agregaba, sobre su disposición actual en el decorado del programa.

La presentadora había sido noticia también en las últimas semanas al ser fotografiada con la cantante canaria Rosana, con la que podría tener una relación.