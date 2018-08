Siete años sin la diva del soul

La ‘reina de Camden’ disfrutaba de la atmósfera de aquellos conciertos de cuando aún no era una gran estrella y no necesitaba ni del alcohol ni de las drogas para subir a un escenario ante miles de personas, como en el Festival de Glastonbury o el festival Rock in Rio.

Por encima de los escándalos que protagonizó, el legado de Amy Winehouse es el de una artista excepcional a la que la crítica musical elevó al nivel de mitos del jazz como Sarah Vaughan, Dinah Washington o Ella Fitzgerald, tras la publicación de su álbum debut ‘Frank’ (2003). Con sólo 20 años, Amy Winehouse sorprendió con unas canciones y una voz muy alejadas de las habituales en las estrellas del pop que la industria musical fabricaba con asiduidad, y recibió el Ivor Novello a la mejor canción contemporánea por ‘Stronger than me’, premio que también recibiría por `Rehab’ y ‘Love is a losing game’.

El éxito de ‘Back to black’

«Escribo sobre situaciones que no puedo superar, escribo y me siento mejor» confesó Winehouse, que en la canción ‘Rehab’, su mayor éxito, cuenta cómo se negó a acudir a rehabilitación por sus problemas con el alcohol como consecuencia de su primera ruptura con Blake Fielder Civil.

Su segundo y último álbum de estudio, ‘Back to Black’ (2006), del que se han vendido más de 20 millones de copias, la consagró como artista y la lanzó a la fama mundial, gracias a su evolución desde el jazz de los inicios de su carrera musical hacia el soul.

El disco, producido por Mark Ronson y el productor de ‘Frank’, Salaam Remi, es un mapa por las sombras que perseguían a Amy desde los 16 años, y en especial las de su relación con Blake Fielder Civil, que reflejó en canciones como ‘Love is a losing game’, ‘You know I’m no good’, ‘Tears dry on their own’ o la que da título al álbum, ‘Back to Black’.