Sara Carbonero y su lucha contra el cáncer

La periodista está rodeada de toda su familia que no la deja tranquila ni un solo momento y gracias a eso y a la fuerza de voluntad que está teniendo, no olvida sonreír. La mujer de Iker Casillas ha subido una fotografía a su perfil de Instagram con un texto en el que expresa a la perfección cómo se siente y cómo está siendo este verano, al que califica de diferente.

«Este verano está siendo un poco diferente. Las semanas transcurren entre médicos, pruebas, incertidumbres, maletas, mucha improvisación de última hora, ratos de alivio pero sobre todo están llenas de momentos muy intensos que estoy saboreando como nunca.

De repente las cosas más cotidianas y banales del mundo han dejado de serlo para convertirse en instantes únicos y mágicos, muchos problemas se han ido de golpe. Siento a mi gente más cerca que nunca y me estoy riendo, creo que como jamás antes lo había hecho.Porque la vida es así, un cambio constante, un regalo precioso pero envenenado» empezaba comentando la periodista deportiva y es que recordemos, que está alejada del foco mediático ya que se está tratando con la máxima discreción posible, luchando contra ese cáncer de ovario desde hace ya varios meses.

Sara Carbonero: «y en esas estamos, consiguiendo que los ratos buenos superen con creces los menos buenos»

«Una rosa con espinas, como la que me ha traído esta mañana del parque Martín a la cama. Cuando le he preguntado si se había hecho daño al cogerla me ha respondido que sí, que de hecho se había pinchado pero que merecía la pena por darme la sorpresa. Luego le hemos quitado las espinas y la hemos metido en un jarrón con agua. -Ahora te gusta más? -Le he preguntado -No mamá, ahora no parece una rosa de verdad. Y tenía toda la razón , porque la rosa no deja de ser bonita por tener espinas, ni las espinas dejan de hacer daño porque tengan rosas.

Siempre hay algo de dolor en lo bello y mucho de belleza en la adversidad. Y en esas estamos, consiguiendo que los ratos buenos superen con creces los menos buenos. Porque como diría el gran Andrés Montes, la vida puede ser maravillosa».

Un mensaje súper emocionante que ha conseguido que la gran mayoría de los seguidores de Sara Carbonero comenten la publicación. Inundando a la periodista con mensajes de apoyo y de ánimo en estos duros momentos. Entre ellos, Alejandro Sanz no ha dudado en establecer el siguiente texto: «Tan pura la vida y tú» o su hermana Irene: «Y lo guapa que estás cuando sonríes», así como Eva González: «El valor de ver la esencia en las pequeñas cosas» y muchas más dedicatorias que de seguro que han repuesto de fuerza a la periodista.