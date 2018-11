Rosalía aclara que ‘Malamente’ se gestó en El Hierro

Además, explica que la melodía de la estrofa principal está inspirada en la copla, «en las canciones flamencas que he oído durante estos años que he estudiado música. Tenía en mente los tangos de Vallejo, tangos en general». El hilo aún puede verse en su perfil.

Viral

Al éxito de Rosalía se sumó el joven youtuber Jaime Altozano con su particular análisis de El mal querer. Un vídeo que no sólo ha avivado el debate entre sus seguidores sino que ha encantado a la artista. Por ello, la cantante ha decidido responderle a través de su cuenta de Instagram con una serie de historias en las que en ocasiones coincide con el madrileño y en otras aclara sus intenciones.

«Le quiero dar las gracias por un vídeo tan guay. Me ha encantado porque se ha centrado en hablar de la música», explica. En una entrevista con Verne, Altozano ha confesado que la reacción de Rosalía le ha pillado por sorpresa: «Apenas veía gente hablando de las aportaciones musicales de El mal querer. Pero no me imaginaba que tanta gente iba a estar tan intrigada como yo por los acordes, los efectos de sonido y la estructura del disco». Y añade: «Sin duda Rosalía es una de las cosas más interesantes que ha salido de la música española recientemente, pero hay muchas más propuestas muy intrigantes. No es un fenómeno aislado, forma parte de una generación (la millenial) con mucho talento», añade.