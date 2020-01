Raquel Bollo, ¿volverá a trabajar en ‘Sálvame’?

Desde entonces no hemos vuelto a saber nada de Raquel Bollo, quien parece que por el momento no va a acudir al programa. Parece que la colaboradora está muy decepcionada, no solamente con su compañero Gustavo, sino también con la organización, quien se la ha jugado en varias ocasiones. Son muchos días los que lleva en su casa y de momento, no ha dado ninguna explicación.

Hoy se ha sabido en el plató de Sálvame que podría haber una razón más que razonable. Parece ser que le han dado un ultimátum a la colaborado y este consistiría en que si vuelve a su trabajo, podría quedarse de nuevo soltera. Y es que lo que está claro es que la pareja de Raquel Bollo no quiere ser carne de cañón y participar en el mismo campo mediático que ella.

Aunque ella no ha hablado públicamente sobre por qué ha decidido estos días no volver al plató donde tantas veces ha colaboradora, parece que no lo está pasando nada bien. Por lo que tendremos que esperar más días para que Raquel confirma o desmienta, si es cierto que su pareja le ha dado un ultimátum.

¿Qué fue lo que sucedió aquella tarde?

La dirección del programa ya lo había avisado al inicio, un colaborador había filtrado información muy comprometida de uno de sus compañeros. Raquel Bollo se salvó de las primeras, no había sido ella quien había avisado a sus directivos de ninguna información de sus compañeros, pero sí era ella la perjudicada.

Parece ser que datos, muy delicados, del entorno de Raquel Bollo habían visto la luz en las redacciones de Sálvame. Gustavo González había sido avisado por alguien de una información muy comprometida de la vida de la colaboradora y había avisado a la dirección del programa de ello. No solamente eso, sino que había estado preguntando meses más tarde por cómo iba la investigación que estaba realizando el programa.

En cuanto se hizo esto público, aquella maliciosa tarde, Raquel Bollo no daba crédito. No entendía como un compañero le podía haber hecho eso. En seguida, sus compañeros empezaron a especular de quién se podría tratar esa información de la que se estaba hablando y no tardó en salir la figura de la pareja de la exmujer de Chiquetete.

En esos momentos, Raquel Bollo avisó al director que estaba esa tarde: «De mi pareja no ¿eh? Es anónimo y ya ha emitido más de un comunicado en el que os ha advertido que no quiere participar en esto, tenéis que respetarlo». Y es que aunque el programa haya respetado al completo las palabras de la colaboradora y de su pareja, ya que no se ha hecho público el contenido de la información de Gustavo, Raquel no ha vuelto a aparecer.