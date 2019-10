Sin ningún tipo de tapujos, Martín ha querido enseñar a todos sus seguidores cómo se encuentra su piel en estos momentos. Y es que en el caso de las dolencias dermatológicas la afección cambia mucho dependiendo de la época del año y del estado del paciente.

Así, Dani ha subido una imagen donde se ve su rostro con este mensaje: «Se llama Rosácea lo que tengo, si, no, no estoy enfermo, de la cabeza un poco, mi piel es así. Así es caballero! El hígado? Bien muy bien! Los riñones? Genial señora . Y los suyos? Pues ya estamos todos bien! Vengaaaaa feliz día!! Vaya por delante que me la suda tener esto y que no es importante, solo son granos y vienen y van! También vaya por delante mi ironía con sentido del humor en el discurso, viva la rosácea!! Pueden llamarme Dani pig».

Un mensaje que ha tenido numerosas muestras de apoyo y en el que el humor es la mejor medicina para el artista.