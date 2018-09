Paulina Rubio: «No voy a matar nunca a la niña que llevo dentro»

«Yo soy Peter Pan. No voy a matar nunca a la niña que llevo dentro», anuncia la artista en una charla con Efe celebrada en la capital española, país que visitará «más que antes» en los próximos meses. El motivo principal es la promoción del undécimo disco de estudio de su carrera, «Deseo» (Universal Music), que se lanzó estos días y que ha sido noticia, entre otras razones, por abrirse al reguetón y los ritmos urbanos latinos en muchas de sus canciones. «Soy artista y las etiquetas son para quitártelas. Puedo darle un beso al reguetón, con lengua y todo», afirma Rubio (Ciudad de México, 1971), que ha colaborado en sus nuevas canciones con artistas como el venezolano Nacho en «Desire (Me tienes loquita)» y el español Juan Magán en «Late mi corazón». Prevenida sobre los resquemores que aún genera en muchos oídos este género, criticado por el uso habitual de letras machistas, invita a escuchar sus nuevos temas, carentes de ese cariz, y concede una prórroga a las composiciones de algunos de sus compañeros.

Es mi amigo y me cae bien

«Me encantan. Son divertidas. El arte es para hacer lo que uno quiere y yo no voy a hablarte mal del reguetón, porque es mi amigo y a mí me cae bien», concluye sin perder la sonrisa, a pesar del «jet lag» y de que las obras de Madrid no le han dejado dormir. En estos días promociona el tema «Suave y sutil», cuyo videoclip «estará listo en muy poquitos días» y que ha sido compuesto junto a Xabi San Martín, de La Oreja de Van Gogh, que se convertió en uno de sus colaboradores habituales tras el celebrado tema «Ni una sola palabra».

«’Suave y sutil’ es una canción muy cinematográfica, muy Paulina en su rock pop, en su nata. A mí no me recuerda a ‘Ni una sola palabra’, pero me gusta mucho cómo explico eso de ser una mosca pegada al caramelo», destaca sobre su actual sencillo.