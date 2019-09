Nick y Aaron Carter se declaran la guerra

Todos sus fans se sorprendieron cuando Aaron confesó que sufre trastornos mentales, como la esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión maníaca y ansiedad, a lo que se suma su adicción a los estupefacientes y problemas con la ley. Por lo que nadie se ha extrañado como Nick ha confesado que se ha visto obligado a pedir una orden de alejamiento contra su hermano menor después de que este amenazara con matar a su esposa embarazada y su futuro hijo.

«Después de una cuidadosa consideración, mi hermana Angel y yo lamentamos que se nos haya recomendado hoy solicitar una orden de alejamiento contra nuestro hermano Aaron», ha declarado el cantante a través de un comunicado en Twitter. «A la luz de un comportamiento cada vez más alarmante y su reciente confesión de que tiene pensamientos e intenciones de matar a mi esposa embarazada y a mi futuro hijo, no nos quedaba más remedio que tomar todas las medidas posibles para protegernos a nosotros y a nuestra familia», ha continuado Nick sobre la terrible situación.

A pesar de la gravedad del asunto y la crudeza de sus palabras, Nick también ha querido señalar que tanto él como su hermana siguen queriendo a Aaron y que confían en que: «reciba el tratamiento adecuado y necesario antes de que pueda hacerse daño a sí mismo o a otra persona».

Aaron no ha tardado en contestarle y defenderse a través de la misma red social: «Nunca he amenazado a nadie, estoy horrorizado con esto y no deseo volver a hablar con ellos», confiesa. «Estoy asombrado de las acusaciones que se hacen contra mí y no deseo hacer daño a nadie, especialmente a mi familia. Nick hemos terminado de por vida», sentencia Aaron.