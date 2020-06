Melania, la ambiciosa primera dama de Trump, tiene nueva biografía

‘La historia no contada de Melania Trump’ es la última biografía no oficial de la primera dama que firma la reportera de The Washington Post, Mary Jordan. A través de 286 páginas dibuja un retrato de la primera dama basado en entrevistas con más de 100 personas de cinco países diferentes. Entre los secretos revelados por Jordan, está la renegociación del acuerdo prenupcial de Melania con su marido, el presidente Donald Trump, antes de mudarse a la Casa Blanca después de ser elegido para el cargo.

Según cuenta el libro, la victoria electoral pilló por sorpresa al matrimonio, que ya tenían planeada una escapada a Escocia en su avión privado donde reflexionar y asumir la derrota electoral. Por eso al principio Melania le pidió expresamente al personal que no se refirieran a ella como «primera dama» sino que lo hicieran por su nombre. Se mostró muy reacia asumir su nuevo papel institucional. Tardó seis meses en mudarse a la Casa Blanca. Melania se quedó en Nueva York con su hijo, Barron, de 10 años. Tiempo que aprovechó para asegurarse que el pequeño sería tratado igual que sus cuatro hermanos mayores Don Jr., Ivanka, Eric y Tiffany.

La continuidad de sus estudios en la ciudad se hizo insostenible por cuestiones de seguridad, llegando a costar 125.000 dólares al día y el malestar del resto de padres de la escuela, Columbia Grammar and Preparatory School en el Upper West Side de Manhattan. Melania, es la segunda primera dama inmigrante de los EE UU, ha mantenido un perfil bajo durante su mandato en comparación con algunas de sus antecesoras. Se ha rodeado de personal de su absoluta confianza y apenas hay filtraciones sobre su vida en la Casa Blanca.

En el libro Jordan describe a Melania como una mujer despiadada y ambiciosa, que necesitó su tiempo para ‘perdonar’ las numerosas infidelidades de su marido de las que dio buena cuenta la prensa. Melania de momento es la esposa que más le ha durado a Trump y los amigos de la pareja presidencial han contado a la autora del libro que son un matrimonio fuerte, a pesar de no dormir en la misma habitación y tener agendas separadas.

Melania ha dicho que su modelo a seguir es Jackie Kennedy, otra primera dama famosa por su timidez, más conocida por su vestuario que por su discurso. En mayo de 2008, la primera dama se sometió a una cirugía por una afección renal benigna desapareciendo del ojo público durante casi un mes, lo que provocó muchos rumores y especulaciones sobre su salud. La Casa Blanca ha valorado esta nueva publicación asegurando que es «otro libro sobre la señora Trump con información y fuentes falsas, pertenece al género de ficción».