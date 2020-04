Malú presume de embarazo

La cantante, a sus 38 años, espera su primer hijo con el ex líder de Ciudadanos Albert Rivera, con quien mantiene una relación desde hace poco más de un año. En la recta final del embarazo ha asegurado que «todo me ha sentado bien. Menos mal porque en el confinamiento se come mucho». Ha confesado estar experimentando una montaña rusa de sentimientos por las hormonas pero que está siendo muy fácil y está muy feliz. Desbordada por la acogida de sus fans, no ha podido evitar las lágrimas prometiendo un pronto reencuentro.