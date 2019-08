Liam Hemsworth se pronuncia en Instagram

Desde ese momento, todo el mundo tenía puesta la vista en Liam, esperando alguna declaración por su parte. El medio extranjero Daily Mail publicó ayer mismo las supuestas primeras declaraciones del actor, en las que Liam decía: «No saben por lo que estoy pasando. Pero no quiero hablar de esto». Pero, el propio Hemsworth se ha encargado de desmentir tales declaraciones, utilizando su cuenta de Instagram para ello.

«Hola a todos. Una nota rápida para decir que Miley y yo nos hemos separado recientemente y no le deseo más que salud y felicidad en el futuro. Este es un asunto privado y no he hecho, ni haré, ningún comentario a ningún periodista o medio de comunicación. Cualquier cita que se me atribuya es falsa. Paz y amor», han sido sus palabras, acompañadas por una preciosa puesta de sol en la playa.

Una buena forma de acabar con los rumores y dejar claro que entre él y la cantante aún hay una gran relación de amistad, como bien dejaron claro en el comunicado de prensa que dieron para anunciar su separación. Y es que, la expareja continuará cuidando en conjunto a sus queridos perros. Por su parte, Miley no se ha pronunciado al respecto de la reciente situación, continuando con su vida y anunciando que ha vuelto a los estudios de grabación.