La réplica feminista de Omayra Cazorla a un seguidor

La youtuber Omayra Cazorla ha creado gran sensación en las redes sociales durante este último año gracias a vídeos que apelaban al empoderamiento de las mujeres. Entre ellos, su reclamación a Amancio Ortega para que implementara en las tiendas pertenecientes a la compañía Inditex tallas más grandes, su versión de Lo malo, el éxito de ‘Aitana War’ en Operación Triunfo (Pa’gorda yo), o su última publicación, una parodia del videoclip de Mala Mía del cantante Maluma (Malo Mío).

La intención de la monologuista es invitar a la reflexión en tono de humor y cuestionar los papeles de ambos géneros. Una práctica que le ha hecho ganar seguidores pero, también, muchos detractores que critican su vida personal.

«En los años que llevo dedicándome a los monólogos he escuchado, leído y oído todo tipo de críticas. Razonables y no razonables. Justificadas y no justificadas. Con criterio y sin criterio. Pero ésta me parece la mejor de todas», afirma Cazorla en su cuenta de Instagram en respuesta a un comentario que la acusaba de «puta gorda feminazi» por parodiar al cantante colombiano.

Consciente del poder de las redes sociales y de sí misma como figura pública, Cazorla ha querido hacer este suceso visible apelando a la lucha constante de las mujeres. «Soy lo que tú quieras llamarme, eso no lo puedo controlar (...) Señoras, nos ha tocado. La historia nos persigue. Pero ahí estamos».