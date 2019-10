La hija de Raquel Bollo, embarazada

Alma Cortés Bollo ha hablado más claro que nunca y ha decidido zanjar los rumores, contando su historia desde el principio. Otro de los temas que ha querido tocar la influencer es el tema del que se habló durante mucho tiempo, su ‘huída’ a Mallorca durante semanas cuando saltó la noticia en los medios de comunicación.

«Mi verdad es que sí, sí estoy embarazada, estoy muy feliz de estarlo y sí a todo lo que tenga que ver con mi embarazo» empezaba diciendo Alma, con una sonrisa de oreja a oreja confirmaba su estado de buena esperanza. Además, no ha dudado en relatar cómo fue el momento en el que tuvo que explicárselo a toda su familia: «Es verdad que la noticia fue muy chocante, yo no me la esperaba y si yo no me la esperaba, imaginaros mi familia. Al final es algo normal que pasa dentro de todas las familias pero no dejo de ser una niña que tiene 19 años, estudiante y muy currante. Fue un shock».

«Estuvimos enfadados, molestos, no entendía la situación y el por qué yo tenía ese pensamiento. Al final es mi decisión y es la que tienen que aceptar. A día de hoy estamos muy felices, todos y cuando digo todos es todos. Lo vivimos con muchísima ilusión, mi madre ha sido la primera que ha estado conmigo para encontrar piso, he tenido muchísimo apoyo» ha seguido contando la hija de Raquel Bollo. Recordemos que el tema se trató en Sálvame durante muchos días pero su madre no quiso ni confirmar ni desmentir la noticia.

En cuanto a la polémica de Mallorca, Alma ha confesado cómo fue: «Cuando pasó todo esto yo me fui a Mallorca pero no porque nadie me echara de mi casa, sino porque yo creí conveniente que lo mejor para mí y para pensar mis cosas era ir donde estaba mi pareja y hablarlo con él. Me iba a ir para una semana pero decidí quedarme porque allí estaba muy a gusto».

Además, la hija de Raquel Bollo ha asegurado que no va a dejar sus estudios. Quiere compaginar el embarazo con su carrera y por eso, ha tenido una reunión con el decano de su universidad para ver cómo pueden mejorar las condiciones de Alma:

Yo estudio derecho y yo nunca me he llegado a plantear dejar de estudiar y me he reunido con mi decano para hablar con él, porque necesitaba un cambio al turno de mañana».

Por último, ha querido enviar un mensaje muy claro y directo: «Yo no es que haya estado callada hasta ahora que haya llegado a Mtmad, jamás me he escondido de nada y nunca he estado callada para hablar en ningún sitio. Creo que ahora tengo esta plataforma y lo hago cuando yo he creído que lo tengo que hacer.

Es una noticia mía que solamente me corresponde contar a mí». De esta manera ha zanjado todos los rumores que ha habido sobre ella durante todos estos meses.