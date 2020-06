La fiesta de la cuarentena del príncipe belga

La familia real belga se ha visto obligada a confirmar que el príncipe Joaquín, de 28 años, ha dado positivo en coronavirus tras haber asistido a una fiesta privada en Córdoba, en la que al menos había 27 personas. Sin embargo, la casa real no ha aclarado si el aristócrata contrajo la enfermedad en su país o durante su estancia en España. Por de pronto, los hechos han soliviantado a las autoridades autonómicas.

El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, criticó ayer la «enorme irresponsabilidad» de participar en eventos como el que investiga la policía en Córdoba, que superó el número de asistentes permitidos.

«Ese tipo de comportamientos no se pueden volver a repetir», decía ayer un enfadado Moreno. El hijo de Astrid de Bélgica y sobrino del rey Felipe II cometió dos errores graves: asistió a una fiesta donde se congregaron más de 15 personas, algo que no está permitido en la fase 2, y no permaneció catorce días en cuarentena, norma establecida para todos los extranjeros que viajan a España durante el estado de alarma.