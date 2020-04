La ex de Froilán tras su ruptura: «Le sigo queriendo muchísimo»

Seis años de amistad y noviazgo, es lo que ha durado el romance entre Felipe Juan Froilán de Marichalar y Mar Torres, ambos de 21 años. Ella misma ha detallado la ruptura, vía exclusiva, en la revista ‘¡Hola!’, donde ha dado los detalles de su drástica decisión. La influencer asegura que fue ella quien tomó la iniciativa, pero al final fue una decisión de los dos. La ruptura ha sido amistosa por lo que seguiremos viéndolos juntos en la exclusiva universidad americana de Madrid donde cursan sus estudios de marketing. «Le sigo queriendo muchísimo. Si necesita algo de mí, yo voy a estar. Y si yo necesito algo de él, sé que él va a estar». También ha hablado de su magnífica relación tanto con la infanta Elena como con Victoria Federica. Con esta última comparte universidad y ha asegurado que van a seguir siendo igual de cómplices como hasta ahora.

Aunque su relación, ya se tambaleó varias veces en el pasado, Mar asegura que se debilitó cuando Froilán se marchó a Londres a principios de año para realizar unas prácticas empresariales y ella a Murcia para un cursillo exótico con trufas del desierto en un laboratorio de plantas. Precisamente en su ciudad de origen, Mar, pasó varias semanas junto a su familia, dueña del grupo El Pozo, un imperio que incluye desde embutidos a hoteles, e inmobiliarias, y cuya fortuna se estima que supera los mil millones de euros.

Lo de esta joven pareja comenzó en 2014, tras conocerse en el internado Colegio Episcopal Sagrada Familia SAFA de Sigüenza al que ambos fueron enviados para mejorar en sus estudios. Comenzaron a salir y a ser perseguidos por la prensa. «Éramos más niños y salió todo en la prensa. Yo sentía que no éramos capaces de manejarlo», señalaba Mar a la publicación como uno de los momentos más difíciles de la relación. Esta se oficializó en verano de 2017, tras regresar el primogénito de la infanta Elena de un internado americano. Mar se hizo hace poco algunos retoques estéticos y comenzó su carrera como influencer en Instagram, donde cuenta con 36.000 seguidores. Contrató un representante que le gestiona sus apariciones en eventos y medios de comunicación. El pasado mes de febrero ya se sentó en el front row de algunos desfiles de la 080 Barcelona Fashion. Algo que a Froilán no le hizo gracia: «A él le molestaba mucho que yo estuviera expuesta públicamente», asegura. Sin embargo, ella no tiene ninguna intención de abandonar su nueva faceta sino todo lo contrario, ya que ve su futuro ligado al mundo de la moda, o bien como estilista o diseñadora.