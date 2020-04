Kim Kardashian: «Las críticas no me van a detener»

El poder de las hermanas Kardashian se demuestra en las redes sociales porque ninguna otra familia personifica como ellas la celebridad móvil. Su éxito radica en sus millones de seguidores. Gracias a la matriarca del clan, Kris Jenner, la ‘momanager’ de sus cinco hijas, las jóvenes han amasado una fortuna combinada que supera los mil millones de dólares. Un imperio construido sobre la nada. Su reality ‘Keeping Up with the Kardashians’ ha cumplido este año 21 temporadas en antena. Con él llegaron los 166 millones de seguidores de Kim en Instagram y Twitter, siendo la quinta persona del mundo más seguida de Instagram. Si las redes sociales son la nueva religión, las hermanas Kardashian son sus diosas.

Hace un año, Kim Kardashian (39 años) se planteó dar un giro a su vida y comenzó a estudiar derecho. Su interés por el sistema de prisiones le llevó hasta la Casa Blanca donde se reunió con el presidente Donald Trump. Desde entonces, sin dejar de trabajar en el reality, ha conseguido que se revisen las condenas a cadena perpetua de algunos presos. Tanto es así que este mes ha estrenado en EE_UU el documental ‘Kim Kardashian West: The Justice Project’, producido por Oxygen Network, que aún no tiene fecha de estreno en nuestro país.

–¿Ha cambiado mucho Kim Kardashian desde que conoció a su marido Kanye West?

–Desde que me convertí en madre, he ido cambiando. Todo lo que hago es pensando en mis hijos. Planeo mi vida alrededor de ellos.

–¿Se considera una madre estricta?

–Soy una madre que establece horarios, organizada. Me gusta seguir una rutina y me he sorprendido a mí misma porque antes de tener a mis hijos pensaba que iba a ser más estricta. Lo cierto es que escucho sus opiniones y las tengo en cuenta. Otras madres, amigas mías, son más reticentes a romper las reglas; yo no. A mí no me importa ser indulgente con ellos

–¿Le gusta seguir algún estilo de enseñanza?

–No. En todo lo que hago quiero sentirme cómoda y en armonía conmigo misma, es decir, no voy a educar a mis hijos de una forma diferente a cómo me educaron a mí. Me gusta sentirme bien conmigo misma y solo lo lograré haciendo lo que conozco. Todos los padres educan desde su situación personal. Mis hermanas enseñan a sus hijos de una forma muy distinta a la mía, pero aprendo mucho de ellas, especialmente de Kourtney. No sé cómo lo hace pero sabe siempre qué tipo de leche y dónde comprarla, qué tipo de proteína... siempre me da consejos muy útiles. Aunque es más benévola con las rutinas de sus hijos y yo soy más estricta que ella en ese sentido. Cada uno debe encontrar su camino y no dejar que nos afecte la opinión de los demás. Son tus hijos y cada uno debe educarlos como mejor lo considere.

–¿Quiere decir que se ha acostumbrado a las críticas?

–Sí. Ya nada me afecta. Soy uno de esos seres humanos que puede enfrentarse a todo. Trato de concentrarme en cada objetivo que me he marcado y hacerlo por las razones correctas, no por la publicidad. En mi familia se ha vivido de todo y hemos sobrevivido unidos porque nos comportamos como un equipo, porque para todos nosotros lo primero es aceptarnos unos a otros, con nuestros defectos y virtudes. Cuando uno se equivoca o atraviesa un momento difícil, todos estamos ahí para apoyar.

–¿Cuánto tiempo dedica al trabajo?

–Una vez que empiezo un proyecto, me dedico en cuerpo y alma. Ni siquiera soy consciente del paso del tiempo. Es cierto que no me gusta estar lejos de mi familia, pero no descanso hasta que he terminado. A mí las críticas no me van a detener.

Marcar la diferencia

–Parece tener una gran relación con el presidente Donald Trump, que le ha ayudado en su documental sobre el sistema de prisiones en Estados Unidos.

–Sí, aunque no es tan fácil. Considero al presidente como un gran amigo, pero hay muchos temas de los que puedo hablar tranquilamente en privado con gente de mucho poder que luego no terminan de llevarse a cabo por la burocracia o porque hay demasiadas personas involucradas en ellos. No es tan fácil.

–¿Qué le ha llevado a rodar un documental sobre el sistema penitenciario estadounidense?

–Creo que la gente que hemos elegido para que protagonizaran el documental han tomado decisiones equivocadas sin saberlo y sin ser capaces de medir las consecuencias. Yo estoy educando a cuatro hijos negros que, tal vez, van a encontrarse en una situación en la que van a necesitar ayuda. Quiero marcar diferencias dentro del sistema porque cualquiera de esos adolescentes podría ser uno de mis hijos o de los hijos de algún amigo. Es importante cambiar un sistema que está roto y motivar a la sociedad para contribuir al cambio.

–¿Es cierto que quiere convertirse en abogada criminalista?

–Sí. Ese es mi objetivo. No lo hago para darme publicidad. Hay mucho detrás de esta decisión. Mi padre fue un gran abogado y yo quiero seguir sus pasos dentro de mis posibilidades. Mi padre me obligaba a firmar un contrato de cada cosa que hacía: comprarme un coche, echar gasolina, lavar el coche una vez a la semana... Él me empujó, desde mi adolescencia a vivir dejando constancia de cada cosa que hago. Tengo la mentalidad de un abogado, por eso siempre he querido ser un investigador privado.

–Su familia se ha convertido en objeto de culto social.

–Muchos de nuestros seguidores nos dicen que, como no tienen hermanos ni hermanas, nosotras nos hemos convertido en parte de su familia. Es siempre divertido ver cómo la gente se identifica contigo.

–Usted ha encontrado un equilibrio entre su vida privada y su vida ante las cámaras.

–Lo consigo dedicando tiempo a mí misma. Cuando empecé mi relación con Kanye, decidí que era importante guardar un espacio privado para nosotros, para nuestra familia. La privacidad tiene un significado diferente para él y para mí y debo respetar eso. Aprender los límites de cada uno nos ayudó a respetar nuestros espacios.

–Es una de las personas con más seguidores en las redes sociales. ¿No se cansa?

–Yo adoro a mis seguidores, empiezo y termino mis días leyendo lo que me escriben. Me fascinan y les estoy muy agradecida, siento que tengo un compromiso con ellos.