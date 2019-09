Kiko y Estela, ¿más que amigos?

Y es que aunque haya habido años en los que no haya funcionado o ni si quiera haya habido contacto físico, los sentimientos siempre florecen. Son muchas horas y días compartiendo espacio con personas que no ves en tu día a día y por mucho que no te parezcan atractivas, siempre puede surgir la llama del amor. Esto es lo que ha pasado entre Kiko Jiménez y Estela Grande. Si todo el mundo se pensaba que la aventura de amor la protagonizaría Gianmarco, que se olviden, porque estos dos la superan con creces.

Kiko Jiménez ha entrado a GH VIP 7 teniendo una relación sentimental con Sofía Suescun y es que a pesar de que lleven pocos meses estando juntos, los dos han pregonado por activa y por pasiva su amor. Estela Grande tampoco está soltera, es la mujer de Diego Matamoros desde hace poco más de un año. Cando dio comienzo el programa, nadie se penaba que una historia de amor entre ellos fuese posible, de hecho nadie imaginaba que se pudiesen llevar bien pero la magia de la casa de Guadalix de la Sierra ha atrapado por completo a los dos concursantes.

Ayer, durante el Debate, se emitió el primer vídeo que han protagonizado los dos concursantes y lo cierto es que nos quedamos con la boca abierta porque no sabíamos que había esos sentimientos de por medio. Cuando el amor es de verdad, sobran las palabras y esto es lo que ocurre entre Estela y Kiko Jiménez. Los dos pasan mucho tiempo juntos, se dan apoyo, se abrazan, se cuidan y ya han tenido alguna que otra conversación en la que con palabras claves dejan entrever lo que siente el uno por el otro.

Sofía Suescun dejaba claro en el plató del Debate qué es lo que pensaba de esta bonita historia de amor: «No se puede negar lo evidente, yo creo que se gustan. Hay mucha complicidad. Creo que se esfuerzan en que no se les note. He hablado con Diego y yo creo que se gustan, no sabemos como afrontarlo». De esta manera, con total sinceridad, la de Pamplona aseguraba que veía lo mismo que todos los espectadores.

Mientras tanto, en la casa ya se ha empezado a hablar de este posible enamoramiento. Mila Ximénez y el Maestro Joao se han percatado del roneo que está habiendo entre los dos concursantes y juntos lo han comentado. Tanto es así que la colaboradora de Sálvame ha hecho un confesionario explicando que le parece algo súper bonito y que es imparable porque se percibe la tensión que hay entre ellos. Tendremos que esperar a que sigan pasando los días para saber cómo evoluciona este romance que estamos viviendo en GH VIP 7.