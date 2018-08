Jennifer López, de vacaciones en Capri con su novio, Álex Rodríguez

La cantante y actriz Jennifer López y su novio, el exjugador de béisbol estadounidense Álex Rodríguez, han decidido paras unos días de vacaciones en la isla italiana de Capri. Sin embargo no todo el tiempo ha sido tranquilo. La pareja no paso desapercibida cuando un grupo de turistas los reconoció en el puerto bajando de un yate y enseguida sacaron sus cámaras y móviles para retratarlos.

Jennifer López se relaja antes de que comience un nuevo rodaje. La actriz, según informó Efe recogiendo una nota del medio especializado The Hollywood Reporter, protagonizará la película Hustlers de la directora Lorene Scafaria (Seeking a Friend for the End of the World, 2012). López encabezará el reparto de una cinta que narrará la historia real de un grupo de bailarinas de striptease de Nueva York que idearon un método para estafar a sus clientes, muchos de ellos directivos e inversores de Wall Street.

Hustlers se basará en el artículo publicado por Jessica Pressler en New York Magazine.

Además de ser la directora del filme, Scafaria se encargará de escribir el guion.

«La película es una mirada empática a las mujeres y los hombres, a nuestros roles de género, a por lo que somos valorados, a lo que nos han dicho que es nuestro valor en cada película, serie de televisión y en cada rincón de nuestra cultura», dijo Scafaria.

«A los hombres se les dice que valen lo que vale el tamaño de su cuenta bancaria. A las mujeres se les dice que valen lo que valen la simetría de sus caras, sus cuerpos, su belleza, y de eso va esta película. Las reglas del club son las reglas del mundo», añadió.