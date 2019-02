¿Irá la herencia de Karl Lagerfeld a su gata?

"Tiene una pequeña fortuna para ella sola, es una heredera. Si me pasa algo, la persona que se ocupará de ella no estará en la miseria", dijo el alemán, diseñador de Chanel, en una entrevista en 2015.

400 millones de euros

Animales con herencia

Legislación alemana

Otra opción en la sucesión -y menos probable conociendo las excentricidades del diseñador- sería que la gata fuese en sí la herencia para una persona determinada.

En los países que permiten a una persona desheredar a sus hijos, como es el caso de Estados Unidos, la herencia sí puede quedar "en patas" del animal, como fue el caso del chimpancé de Michael Jackson, Bubbles, que se quedó con dos millones de dólares.

Aunque Lagerfeld vivió en Francia desde los años cincuenta, queda la opción de que el diseñador hubiera previsto en su testamento una aplicación según el derecho alemán, lo que permitiría que su fortuna fuera administrada por una tercera persona, como sucede en el caso de personas que están bajo tutela, señala la revista L'Express.

No parece descartable, pues cuando los periodistas le recordaban que en Francia un animal no puede heredar respondía: "A mí me da lo mismo porque yo no soy francés".