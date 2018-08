Famosos que alcanzan el éxito antes de los 30

Con menos de tres décadas de edad hay un grupo de futuros líderes que están en alza entre las masas millennial. Entre ellos destacan Ariana Grande, Anthony Boyle o Adwoa Aboah, aparte de muchos otros que también lideran cabeceras y portadas de los medios o o las line ups de las redes sociales, como el joven futbolista francés Kylian Mbappé o la modelo española Blanca Padilla.

Abel Tesfaye, más conocido como The Weeknd, nace en Toronto (Canadá) en 1990. Sus padres eran dos inmigrantes de Etiopía que llegaron a Canadá en la década de los ochenta. Fue criado fundamentalmente por su abuela y su madre y, con 17 años, dejó la escuela y empezó a hacer música. Su salto a la fama se produce cuando el cantante, también canadiense, Drake, lo presenta en su Tumblr (plataforma de microblogging) en 2010. En este momento él mantiene su anonimato, pero un año después lanza su primer trabajo House of Ballons. Sin embargo, es con el segundo álbum con el que lanza su carrera. Lo titula Beauty Behind The Madness y contiene los tres éxitos que ocuparon a la vez la lista de Hot R & B Songs de Billboard. Asimismo, otro aspecto llamativo en la vida del artista son sus relaciones amorosas, pues se le ha conocido como novio de la modelo Bella Hadid, después empezó una relación con Selena Gomez y ahora ha vuelto con Bella. Ambos lo han confirmado en sus redes sociales pasando unos días en la casa de Canadá de Tesfaye.

Otra cantante que lidera los medios es Ariana Grande. Con 25 años y 123 millones de seguidores en Instagram, es una de las artistas más populares y escuchadas del momento.

A pesar de su corta estatura (1,53 metros), la de Florida (EE UU) es una chica con mucha fuerza y garra. Es conocida por sus famosas coletas, pero también por haber sufrido un atentado durante uno de sus conciertos, sin duda, el peor episodio para una artista. Después de este terrible episodio la cantante canceló el resto de sus conciertos, pero decidió que si no hacía nada «esas bellas personas habrían muerto en vano», según recogía entonces la revista Time.

Continuando en el mundo de las celebrities está la modelo británica Adwoa Aboah. Con 26 años se trata de la mejor modelo del año 2017, título que arrebató a la estadounidense Gigi Hadid en la pasada edición de los British Fashion Awards.

Y de nuevo en el escenario, pero esta vez en el de un teatro, nos topamos con otro gran triunfador menor de 30 años: Anthony Boyle, un norirlandés al que nombran como una de las mayores promesas del mundo teatral sin haber cumplido 25 años.