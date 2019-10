Y aunque la cara de Chenoa desprende felicidad, mucho más brilla el anillo de compromiso que luce en su dedo anular. Un brillante solitario. Y es que la cantante ha encontrado el amor en Miguel, un prestigioso urólogo y con el que muy pronto se subirá al altar. Pero aunque Chenoa presume de anillo de pedida no quiere desvelar cuando se vestirá de blanco, ni los detalles al respecto, aunque confiesa que está emocionada y feliz.

CHANCE: Qué bonito concienciar a las mujeres de esto...

Chenoa: Sí, no es mi primer año, siempre que puedo colaboro con Ausonia, son muchas las personas que estamos trabajando aquí para hacer ruido y estar presente.

CH: ¿Tú también pasaste algo con la enfermedad verdad?

Chenoa: Sí, cáncer de útero es también de investigación pero el cáncer de mama está avanzando mucho contra la célula mala.

CH: Todavía hay mucha gente que no acude a las revisiones...

Chenoa: Sí, hay que hacerse las revisiones anuales o cada seis meses, hay que dedicarse un minuto a ti.

CH: ¿Qué haces tú para prevenir?

Chenoa: Acudir a la ginecóloga, buscar la solución, cuido mi alimentación según las épocas, cuando viajo más y eso no pero procuro estar al día.

CH: ¿Eres estricta en la comida?

Chenoa: Soy más de costumbres, en la semana me quito el pan y en el fin de semana como más, no estoy en un régimen fuerte, es más acostumbrarme.

CH: ¿Ahora con un médico en casa te pone más las pilas?

Chenoa: No, somos muy sanos comiendo y hacemos mucho deporte.

CH: ¿Cómo ha sido la vuelta al cole?

Chenoa: Muy bien, vamos a empezar ya con ‘Tu Cara Me Suena’, me quedan conciertos en Murcia, en Gibraltar, estoy promoviendo ‘Las chicas buenas’, la verdad que no he parado en todo el verano.

CH: ¿Tienes alguna fecha ya para la boda?

Chenoa: Pues no, me lo vais a estar preguntando hasta que la tenga y yo lo entiendo pero hay una parte que tiene su tiempo, él tiene su agenda y yo tengo la mía y tenemos que hacerlo con tiempo.

CH: Es muy bonito disfrutar del compromiso...

Chenoa: Claro hay que disfrutar, la gente tiene mucha prisa.

CH: ¿Es ese el anillo con el que te lo ha pedido?

Chenoa: Sí, es el de pedida, un clásico.

CH: ¿Lo bonito es que te lo pida verdad?

Chenoa: Sí cada uno vive la experiencia de una manera bonita.

CH: ¿Deseando que llegue el día?

Chenoa: Yo me siento ya en pareja, será cuando sea, y será algo relajado no estresante, pero si deseo que sea el día más bonito.

CH: ¿Le vas a decir a alguien que te lo prepare o lo vas hacer tu?

Chenoa: Pues no te lo voy a contar. Todo tiene un tiempo y cuando llegue el día que pueda decir pues eso lo hice yo, así que si me involucraré.