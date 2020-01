Chenoa, ilusionada con su boda

Chenoa es carne de cañón desde aquellas típicas imágenes que todos los españoles recordamos cuando se produjo la ruptura con David Bisbal, pero lo cierto es que ella misma ha sabido mantenerse siempre en el candelero por su vida profesional. Su carrera como artista no ha parado desde que salió de la academia de Operación Triunfo y aunque muchos aseguran que en el amor no ha tenido suerte, es más humana de lo que la gente se piensa.

«Queda tiempo todavía» explica Chenoa cuando le preguntamos si ha repartido ya las invitaciones para la boda. Lo cierto es que vemos a la cantante tomarse con mucha calma los preparativos de esta ceremonia y es la mejor opción, ya que los nervios paralizan la mente humana y pueden jugarte una mala pasada.

La artista no quiere desvelar ningún detalle del vestido que ha elegido para el día más especial de su vida: «Bien, va bien» y es que no quiere que su futuro marido se entere de nada, quiere sorprenderle: «Ninguna, que el novio se entera». Y es que desde que confirmó su futuro compromiso con el urólogo, le vemos con un semblante distinto, lleno de ilusión y de alegría. No es para menos.