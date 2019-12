Cayetano y Eva, primeras fotos tras la polémica

Muy enfadado, Cayetano aterrizaba este miércoles en Madrid procedente de Perú. El hermano de Francisco Rivera se mostró tajante ante unas informaciones que están haciendo mucho daño a su familia, en especial a su mujer, la modelo Eva González.

Cansado con todas las especulaciones que se han hecho, el hijo pequeño de Carmina respondía tajante ante las cámaras de Europa Press: «Si se creen que la justicia es tonta y que no sabe que esta portada no tendría ningún valor a no ser por las especulaciones que se han estado haciendo sobre mi persona, es que tienen un concepto de la justicia muy diferente al que tengo yo. No van a ser los únicos a los que voy a demandar, voy a demandar a todo aquel que tenga responsabilidad: fotógrafo, redactores, colaboradores, directores de programa que son también directores de contenido... voy a denunciar a todo aquel que tenga responsabilidad con este tema. Son unas especulaciones que hacen daño a mi familia, a mí y que atentan contra mi honor y contra mis derechos fundamentales. No lo pienso dejar pasar».

Unas horas después, Cayetano se reencontraba con su mujer y se reunía con sus abogados. Una reunión que seguramente sirvió para establecer las bases de las demandas que quiere interponer.

Una situación grave y muy desagradable que Cayetano y Eva están afrontando juntos. Así les hemos podido ver esta mañana saliendo de su casa en Madrid junto a su pequeño Cayetano. La pareja ha decidido aprovechar los cuatro días de este Puente de Diciembre para hacer una escapada familiar y alejarse de todo el foco mediático en el que están inmersos.