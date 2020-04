Brad Pitt se salta la cuarentena para celebrar el cumpleaños de su nueva mejor amiga

Brad y Alia llevan saliendo juntos como amigos desde hace diez meses y la última vez que se les vio antes del confinamiento fue en un restaurante de comida rápida tras asistir a un concierto de rap, el pasado 8 de marzo. Su primera aparición pública fue en septiembre de 2019 cuando acudieron juntos a una obra de teatro sorprendiendo a todos. Fue cuestión de horas que se identificase a la misteriosa acompañante morena, como Alia Shawkat, una joven actriz habitual de las series de televisión y que se ha declarado bisexual en una entrevista en ‘Out Magazine’. «Al crecer, era una marimacho, y recuerdo que mi madre me preguntó, cuando tenía diez años, ‘¿te atraen los niños o las niñas?’ Le respondí que no lo sabía. Hoy, me considero bisexual, y creo que el equilibrio entre mis lados masculino y femenino me ha ayudado mucho a crecer como actriz». Muy discreta con su vida privada, solo sabemos qué hace unos años tuvo una relación con el músico Jack Antonoff, exnovio de Lena Dunham. Fuentes cercanas a Brad Pitt aseguran que son solo amigos y que de momento el actor está centrado en sus hijos, su trabajo y en superar los problemas que arrastra con el alcohol.