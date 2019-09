Beatriz Luengo confirma que no está embarazada

Además, ha confesado también que sentimientos tiene al reencontrarse con antiguos compañeros de escenario, sobre todo al verse reunida con tantos cantantes de esa categoría.

«Sí, me encanta estar aquí y me encanta estar con los compañeros. Se respira un ambiente muy bonito arriba y salen muchos dúos de estos encuentros» ha asegurado Beatriz Luengo.

Lo cierto es que la hemos visto más feliz que nunca, con una sonrisa de oreja a oreja ha explicado que: «Voy a cantar una canción que hago con un artista argentino: ‘Si un día vuelves’ y la canto a dúo con Blas Cantó, que es mi mejor amiga además. Nos hicimos amigos en Tu cara me suena y nos hemos hecho inseparables y me hace mucha ilusión cantarla con él hoy».

En cuanto a todas las informaciones que han salido en estas últimas semanas sobre un nuevo posible embarazo por parte de la cantante, Beatriz Luengo ha querido explicar que: «Bueno, bueno... Me he quedado, es que nadie me ha preguntado nada. Solo un medio me preguntó y dije: ‘No estoy embarazada’». Nada tiene que ocultar la artista por eso mismo, ha comentado que si algún día tiene algo que contar, lo hará por las redes sociales: «Soy súper transparente con mi vida, no vendo mi vida, así que sí me pasa algo, lo subo en las redes y lo hago de manera natural pero no, no estoy embarazada».

Además, no duda en bromear y asegura que a lo mejor los bebés de los que hablan se refieren a los trabajos que está haciendo con grandes artistas: «Estoy componiendo para Ricky Martin, Jennifer López... A lo mejor estos son mis bebés que van saliendo». Lo cierto es que hemos visto que la cantante no ha perdido el humor y se ha tomado de la mejor manera los rumores de embarazado que ha habido este último tiempo.