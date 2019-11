Ariadne Artiles, sin planes de boda

La top se declara en un momento excepcional tanto a nivel profesional como personal: «Tengo una vida plena profesional y personal, tenemos una vida muy buena, paso la mayoría del tiempo con mi hija». Además, Ariadne prepara su incursión en el mundo editorial, una nueva meta que le llena de orgullo: «En abril saco un libro de recetas, de estilo de vida, espero que para la próxima Feria del libro este. Tengo otro proyecto de una web para las madres, tiene un punto de humor para que las madres nos podamos encontrar... no paro, no me gusta estar quieta».