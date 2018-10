Almudena Grandes obtiene el Premio Nacional de Narrativa

«Ser enemigos de la memoria es una especialidad española; la memoria tiene que ver con el presente y con el futuro»

«Si no sabemos de dónde venimos, nunca sabremos a quién nos queremos parecer ni quién queremos ser»

La escritora recordó cómo cuando anunció que iba a escribir seis novelas sobre los años posteriores a la Guerra Civil, bajo el título de Episodios de una guerra interminable, hubo gente le que le dijo que era un proyecto excesivo y anacrónico. «Me han dicho muchas veces, ‘Es qué no tienes otra historia que contar?’ Pero los españoles vivimos encima de una mina de oro, un filón extraordinario de héroes y villanos, de aventuras e historias que no se han contado», indicó Almudena Grandes. Muchas historias que no se conocen a pesar de que siempre se diga que ya se ha contado todo sobre la Guerra Civil: la realidad es que «se ha contado muy poco aunque se ha contado muchas veces», recalcó Grandes, que advertió de que a ella no le va a dar tiempo a relatarlo todo. Para la autora, en ningún otro sitio como España la memoria tiene enemigos tan «encarnizados» y, frente a los que dicen que hay que dejar de hablar de la memoria para hacerlo «del recibo de la luz», señaló que «la memoria tiene que ver con el presente y con el futuro».

Grandes, una autora con un elevado nivel de ventas en España y Latinamérica, trabajó varios años en el mundo editorial, donde desarrolló diversas tareas, principalmente la redacción de textos por encargo, hasta que en 1989 publicó su primera novela, Las edades de Lulú, que fue adaptada al cine por el director catalán Bigas Luna. Le siguieron «Te llamaré Viernes» (1991), Malena es un nombre de tango» (1994), Atlas de geografía humana» (1998), «Los aires difíciles» (2002), Castillos de cartón (2004), El corazón helado (2007) y Los besos en el pan (2015).