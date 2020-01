Adara sorprende con un cambio de look

Desde su primera aparición pública en la casa de Gran Hermano anónimo, la modelo nos sorprendía con una melena morena larga que meneaba allá por donde pisaba. Ahora, ha apostado por un color que le sienta fenomenal y que le aporta luz a su rostro.

Con la melena mucho más corta de lo que la ha estado llevando y con un tono pelirrojo nos ha sorprendido la ganadora de GH VIP 7 en sus historias de Instagram. Lo cierto es que ya avisó a todos sus seguidores de que se haría un cambio de look por su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje: «Me cago! Me voy a hacer un cambio de look» y del dicho al hecho.

Son muchas las personas que apuestan por un cambio de look cuando han pasado por un mal bache o simplemente cuando se aburren de la monotonía del momento. Adara Molinero no solamente ha empezado el año, como el resto de mortales, sino que está recién salida de la casa de GH VIP 7. Su paso por Guadalix de la Sierra no ha sido como el de los demás, ha tenido que pagar un peaje muy alto ya que se enamoró dentro del reality y tuvo que dejar todo lo que tenía afuera, es decir, al padre de su hijo.

Una vez en su verdadera realidad tras haber ganado el reality, tuvo que enfrentarse a todas las declaraciones que había hecho Gianmarco -el italiano del que se enamoró en las cuatro paredes de GH- mientras que ella seguía dentro. Así como a la exclusiva que dio el padre de su hijo asegurando que lucharía por la persona que tienen en común.

Ahora, Adara se encuentra adaptándose a la realidad y ha querido afrontar este cambio de vida con uno de look. Lo cierto es que le sienta fenomenal porque le da luz a su rostro. Un color pelirrojo que va acompañado de un corte de pelo que, a pesar de que la veamos diferente, le sienta fantástico porque es mucho más corto de lo que lo tenía.