Genoveva Casanova pone tierra de por medio antes de la boda de su exmarido, Cayetano Martínez de Irujo

La mexicana ha viajado a su tierra natal después de que el pasado lunes arrancara el juicio contra la revista 'Lecturas'

Joaquina Dueñas

Domingo, 28 de septiembre 2025, 13:10

Genoveva Casanova ha viajado a México apenas unos días antes de la boda de su exmarido y padre de sus hijos, Cayetano Martínez de Irujo, que contraerá matrimonio el próximo 4 de octubre con Bárbara Mirjan. La mexicana se ha marchado a su tierra natal donde podrá esquivar las preguntas sobre el hijo de la duquesa de Alba al tiempo que deja atrás el juicio contra la revista 'Lecturas' que comenzó el lunes pasado. Un litigio por la publicación de las fotografías de Genoveva paseando por Madrid junto a el actual rey Federico X, cuando todavía era príncipe.

Parece que la mexicana ha decidido abandonar España e instalarse en en su tierra de origen durante unos meses antes de mudarse a Estados Unidos, donde tiene previsto estudiar un máster que durará al menos un año. Así, Genoveva no estará en el país cuando se case el duque de Arjona, el próximo sábado en una ceremonia en la su hija, Amina, ejercerá de madrina.

Desde 2023, Genoveva Casanova ha vivido algunos de los capítulos más complicados de su vida. Aquel año, sufrió un troboembolismo que le provocó un infarto pulmonar, un derrame y daño en uno de los ventrículos del corazón. Después de un tiempo ingresada, tuvo que pasar por una dura rehabilitación. A finales de ese mismo año, se publicaron las fotografías de la mexicana con Federico de Dinamarca que hicieron que se alejara del foco público durante meses. Una decisión que después de haber participado en varios programas de televisión, parece haber retomado.

