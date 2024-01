Gabriela Guillén no quiere saber nada de Bertín Osborne: «No me habléis de esa persona»

«No puedo más», ha dicho Gabriela Guillén a los medios apostados a la puerta de su casa. «No me encuentro bien por todo lo que ha pasado», ha explicado la empresaria después de dar a luz a su primer hijo, fruto de su relación con Bertín Osborne. A la falta de sueño que supone la llegada de un recién nacido y a las dificultades del posparto se suma, en su caso, la difícil relación con Bertín Osborne que se despachó el pasado miércoles con unas declaraciones en las que aseguraba que no piensa «ejercer de padre».

«Si queréis que os conteste, no me habléis de esa persona», pedía Gabriela a la prensa durante un paseo por las inmediaciones de su residencia el pasado fin de semana. Y es que, aunque parece que el intérprete de rancheras sí que ha contactado con la paraguaya tras el nacimiento del pequeño, ella ha decidido no responder al mensaje, después de leer las duras declaraciones que había hecho en exclusiva para la revista '¡Hola!'.

Pese a todo, Gabriela intenta disfrutar de su reciente maternidad. «No duermo, ya veis mi cara. Estoy muy bien. Dentro de todo este follón, estoy muy bien. Pero no estoy recuperada. Necesito estar tranquilad», imploraba.