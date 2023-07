Gabriela Guillén denuncia el «acoso» al que se ve sometida

La noticia de que Gabriela Guillén y Bertín Osborne serán padres hacia final de año ha trastocado sus vidas privadas, pero también las públicas, ya que, de un día para otro, se ha convertido en objetivo diario de la prensa que quiere conocer la evolución del embarazo y la valoración de las numerosas informaciones y reacciones al respecto, a lo que se ha sumado la exclusiva ofrecida por Chabeli Navarro en la que confesaba que también se había quedado embarazada del conocido presentador, gestación que no llevó a término. Así, la empresaria ha optado por remitir un rotundo comunicado en el que denuncia un «acoso» que le está afectando a la salud.

Gabriela ha consultado con un equipo de abogados que se ha encargado de redactar dicho documento en el que advierte de posibles medidas legales. «Respetando el derecho y la libertad de información de la prensa, creemos se están rebasando todos los límites admisibles ante el acoso, vulneración al derecho de intimidad de doña Gabriela, que no puede salir a la puerta de su casa sin ser abordada por los periodistas e incluso, sin libertad de movimiento al ser perseguida por vehículos de la prensa, con el peligro consecuente», manifiesta al inicio del comunicado.

Una situación que, según recoge, le está afectando tanto física como emocionalmente. «Este acoso está afectando seriamente a la salud de doña Gabriela y a la de su hijo, que está recibiendo tratamiento médico por este motivo y causado su baja laboral», afirma, por lo que pide «respeto» y que «se paralice de inmediato este acoso». En caso de persistir, el comunicado contempla que la fisioterapeuta se verá obligada a solicitar «el auxilio de los tribunales».

La madre del futuro hijo de Bertín, también contestó recientemente en la revista '¡Hola!' respecto a algunas de las especulaciones que se han hecho sobre ella, especialmente, sobre la que tiene que ver con que ella habría buscado el embarazo. «Eso es absurdo», negaba rotundamente. «Hoy en día, se sabe perfectamente lo que puede pasar en una pareja… No hay más. ¿Qué duda hay?», afirmaba, al tiempo que descartaba: «¿Trampa? No. A ver… Él no es tonto».

En este sentido ha dejado claro en todo momento que la responsabilidad del bebé es suya a pesar de que Bertín haya dicho públicamente que se hará cargo de las necesidades del niño, cuyo nacimiento está previsto para final de año. «Nadie me ha pagado nada. Nadie conoce la historia realmente. Nadie. Es que se han inventado todo y todo esto me está afectando mucho a mí, a mi bebé», confirmaba. «Bastante paciencia estoy teniendo», zanjaba.

Tormenta

Y es que el inesperado embarazo, distanciamiento mediante, el hecho de que Bertín vaya a ser padre y abuelo casi al mismo tiempo a los 69 años, las explosivas declaraciones de Chabeli Navarro y las reacciones del presentador han conformado la tormenta mediática perfecta. De hecho, Bertín tuvo que matizar sus primeras palabras sobre su futuro hijo al decir que «no ha sido deseado» y calificarlo de «accidente» para terminar explicando que «cuando digo no deseado es que no estaba previsto».

Sobre la entrevista de Chabeli, en la que explicaba que «cuando le llamó para contarle la noticia de mi embarazo me dijo que era imposible porque tenía hecha la vasectomía» y que no le obligó a abortar, pero «sí me convenció a hacerlo», el artista ha afirmado que «no estaba dispuesto a tener un hijo con el tipo de relación que habíamos tenido». Así lo recogieron en el programa 'Así es la vida' donde también aclararon que, según el presentador, «entre agosto y noviembre de 2021 tuve no más de tres o cuatro encuentros con la señorita Chabeli Navarro». «Al poco del último de ellos, me llamó por teléfono para decirme que estaba embarazada. Al principio pensé que era una broma de mal gusto porque lo consideraba imposible. Evidentemente, me enfadé bastante», detalló.

Además, Bertín transmitía que, «una vez pasado el enfado inicial, la llamé para decirle que le ayudaría y apoyaría en lo que decidiera y haría una prueba de paternidad. Si el hijo era mío asumiría toda la responsabilidad para con él como su madre».

Unas palabras que han tenido la respuesta de la otra parte que desmiente «de forma categórica el tipo de relación de la que habla el señor Orborne que mantuve con él». «No fueron tres encuentros aislados en cinco meses. Fueron muchos más y a petición, en la mayoría de los casos de Norberto. Fue por su insistencia y por la continuidad de nuestras citas por lo que llegué a pensar que eso era una relación con vistas a futuro», recordó.

Chabeli, que se ha declarado «cansada de las difamaciones de la gente» ha desmentido también que haya firmado ningún contrato con Bertín o acta ante notario ni que recibiera dinero alguno. Versiones encontradas que auguran nuevos capítulos en el que está siendo el culebrón del verano.